Una española que vive en Australia desvela las dos grandes diferencias entre ambos países: “Cuando vuelva a España…”

Si hay una época para arriesgar es la juventud. Cuando uno es joven puede probar y equivocarse para conocer lo que realmente le gusta y le funciona sin que tenga demasiadas consecuencias ya que está a tiempo para empezar de cero de nuevo. Los errores no son tan dramáticos y las fuerzas son mucho mayores. Por ello, muchos jóvenes españoles deciden aventurarse e irse a vivir y trabajar a otros países con culturas y costumbres completamente diferentes.

Ir a un país cercano es un cambio, pero irse a Australia lo es mucho más radical. Su lejanía impide volver asiduamente y la diferencia horaria complica incluso la comunicación con familia y amigos. Pese a ello, muchos jóvenes se lanzan a cruzar medio mundo y probar suerte en el país australiano. Esto lo ha hecho María del Pino, que tras un tiempo allí ha subido un vídeo con lo que considera los mayores choques que va a vivir cuando sea la hora de volver a casa.

Los choques culturales de una española al volver de Australia

María del Pino no se anda con rodeos y va directa al grano nada más empezar el vídeo, nombrando el primer choque nada más comenzar el vídeo: "Me va a explotar la cabeza cuando llegue a España y tenga que mirar al suelo para no pisar una caca". Suena como algo vulgar al escucharlo, pero es una realidad que muestra la diferencia en el estado de la limpieza de las calles entre ambos países. "Eso aquí en Australia no me pasa", afirma.

La joven española incluso lo comenta con sus amigas: "El otro día tomándome algo en un bar con mis amigas le dije que si era consciente de que hace dos años que no miraban al suelo para ver si pisábamos una caca. Es que cuidado...", revela. En España mucha gente no recoge los excrementos de sus mascotas y provoca que la sensación de suciedad sea mayor. Pese a que hay multas establecidas, cuya cantidad depende del muncipio concreto, mucha gente las ignora y no lo recoge.

La diferencia de seguridad

El aspecto de la limpieza no es el único al que hace mención, también habla sobre la seguridad: "Otra de las cosas es lo segura que me siento aquí", explica en relación con la diferencia respecto a España. Afirma que la seguridad no es completa: "Obviamente supongo que cualquier cosa te puede pasar en cualquier lado". Lo ejemplifica de una manera sencilla de comprender, es decir, con una situación concreta: "Ir de noche sola por la calle".

Detalla cómo vive ese momento: "Aquí no me da miedo ir sola por la noche. Cuando vengo del trabajo tengo que llegar a casa desde la estación y al menos puedo decir que voy a hacerlo". Muestra su sentimiento: "No me da miedo y no digo que no voy a hacerlo". Situación opuesta a la que vive en nuestro país: "En España muchas veces me he quedado sin salir con mis amigos porque tenía que volverme sola a casa". Sentencia al final del vídeo: "Es un choque cultural que voy a tener como española volviendo a España".