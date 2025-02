Las especies animales de mayor tamaño tienen más riesgo de padecer cáncer

Los elefantes, las jirafas, las pitones y otras especies grandes tienen tasas de cáncer más altas que las más pequeñas, como los ratones, los murciélagos y las ranas.

Esa es la conclusión de un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Reading y el University College de Londres (Reino Unido), y la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), y publicado este lunes en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Los autores examinaron datos sobre el cáncer de 263 especies de cuatro grandes grupos animales: anfibios, aves, mamíferos y reptiles. Los hallazgos desafían la "paradoja de Peto", una idea basada en observaciones de 1977 que sugería que no había relación entre el tamaño de un animal y su riesgo de cáncer, informa Servimedia.

El estudio revela que los animales más grandes muestran sistemáticamente una mayor prevalencia de tumores, tanto benignos como malignos. Los investigadores también descubrieron que las especies que evolucionaron para ser más grandes más rápidamente, como los elefantes, desarrollaron mejores defensas naturales contra el cáncer.

"Todo el mundo conoce el mito de que los elefantes tienen miedo a los ratones, pero cuando se trata del riesgo de cáncer, los ratones son los que tienen menos que temer. Hemos demostrado que las especies más grandes, como los elefantes, se enfrentan a tasas de cáncer más altas, exactamente lo que cabría esperar dado que tienen muchas más células que podrían fallar", según Chris Venditti, de la Universidad de Reading.

BAJO CONTROL

El estudio implicó el análisis del conjunto de datos más grande de su tipo hasta la fecha. Los investigadores analizaron registros de cáncer de autopsias veterinarias de 31 anfibios, 79 aves, 90 mamíferos y 63 reptiles. Utilizaron métodos estadísticos avanzados para analizar cómo las tasas de cáncer se relacionaban con el tamaño corporal, teniendo en cuenta la evolución de las diferentes especies.

Observaron por separado aves y mamíferos (que dejan de crecer a partir de un tamaño determinado) y anfibios y reptiles (que pueden crecer durante toda su vida). A pesar de estas diferencias en los patrones de crecimiento, ambos grupos mostraron la misma tendencia general: las especies más grandes tenían tasas de cáncer más altas.

Sin embargo, el estudio muestra que las especies que evolucionaron rápidamente hasta alcanzar grandes tamaños en escalas evolutivas cortas, como los elefantes, desarrollaron mecanismos mejorados para controlar el crecimiento celular y prevenir tumores. Un elefante, por ejemplo, tiene aproximadamente el mismo riesgo de cáncer que un tigre, un animal que es solo una décima parte de su tamaño.

"Cuando las especies necesitaron crecer más, también desarrollaron defensas extraordinarias contra el cáncer. Los elefantes no deberían temer a su tamaño: desarrollaron herramientas biológicas sofisticadas para mantener el cáncer bajo control. Es un hermoso ejemplo de cómo la evolución encuentra soluciones a desafíos complejos", indica Joanna Baker, de la Universidad de Reading.