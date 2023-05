Una azafata revela muchas de las cosas que solo hacen los españoles a la hora de coger un vuelo: "Jamás lo he visto en otro país"

Las costumbres entre países pueden llegar a ser muy diferentes. Pues no todos tenemos la misma cultura, tradiciones o valores. Por lo que es muy diferente la manera de actuar de un español respecto a la de un alemán o un italiano en una misma situación.

Es precisamente esto lo que ha observado Ainoa Serrano, una azafata española que vive en Inglaterra y que hace muchos viajes a España, razón por la que explica que ha "volado con muchos españoles" a través de los cuales ha notado "patrones que se repiten en la gente española en los vuelos".

Costumbres que hacen los españoles al tomar un vuelo

Ainoa empieza fuerte asegurando que "jamás en ningún otro país lo he visto" y que los españoles hacen, es aplaudir cuando aterriza el avión. "No sé qué nos pasa, por qué los españoles aplaudimos cuando aterriza el avión, no tiene ningún sentido", explica en su vídeo de TikTok.

La segunda costumbre que tienen los españoles dentro del avión es que "no consumimos dentro del avión. No pedimos nada a no ser que sea un agua o un café". Mientras que como dice la azafata "ingleses y gente de otras nacionalidades se pasan el vuelo bebiendo", de los que destaca bebidas como el gin tonic. Además apunta que si el vuelo es al mediodía o de noche "siempre se piden algo para comer o para cenar".

Sin embargo, los españoles, según lo que ella ha visto, no se piden nada en los vuelos, así lo ha explicado: "No gastamos y es que claro, no tenemos tanto dinero. También somos un poco de la hermandad del puño cerrado".

Otra de las cosas que más hacen los españoles a su juicio es "quejarse": "Nos quejamos por todo. Es que la cultura de la queja en España es algo increíblemente cierto y masivo dentro del país. Los españoles se quejan por todo". Para explicar este argumento pone como ejemplo que ha recibido quejas sobre el retraso de un avión, sobre si un café está caliente o frío... Añade que "los ingleses no tienen la costumbre de quejarse por absolutamente todo".

Aun hay dos costumbres más que comenta al final del vídeo. Una es que "los españoles hablan mucho con condescendencia" y la otra es que los españoles "hablan increíblemente fuerte": "Gritamos como si se nos fuera la vida en ello".

El vídeo ya tiene más de 240.000 reproducciones, sin embargo, no todos los usuarios están de acuerdo con las cosas que expone esta azafata. "Los ingleses precisamente se quejan de todo" y "precisamente los ingleses son los que más se quejan" son dos comentarios de dos personas distintas que no creen que los españoles sean los únicos en quejarse.

Por otro lado, a este vídeo le ha contestado una azafata alemana y le asegura que "todos aplauden, españoles, italianos, alemanes…". Muchos, como pasajeros, le contestan lo mismo, que aplauden porque tienen miedo a volar y les gusta la sensación de llegar a tierra firme.