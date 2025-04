¿Está el Papa Francisco recuperado?

¿Está el Papa recuperado?

No completamente. Desde que abandonó el Policlínico Gemelli hace un mes ha ido mejorando su respiración. Prueba de ello es que ayer ya no utilizó las cánulas nasales para recibir oxígeno. Sin embargo, todavía tiene dificultades para hablar. Su aspecto físico también ha mejorado por la reducción de la medicación, pero todavía su movilidad es reducida.

¿Cuánto margen de mejora tiene?

En principio, teniendo en cuenta su edad, 88 años, y la gravedad de la neumonía bilateral que ha sufrido, no se puede garantizar que la enfermedad no le vaya a dejar secuelas. Aun así queda por delante todavía otro mes de convalecencia, que fue lo prescrito por los médicos que le atienden. Hace unos días, el doctor Sergio Alfieri reconocía que a partir de ahora «habrá un tira y afloja entre él, que quiere volver con su pueblo, y nosotros, los médicos».

¿Está gobernando a medio gas?

No. El hecho de que todavía no pueda presidir celebraciones y que su agenda institucional se haya limitado no significa que no esté gobernando. Más bien, lo contrario. Desde la Curia vaticana aseguran que el hecho de que esté liberado de esas tareas ha hecho que se concentre todavía más en la gestión de la Santa Sede.

¿Tiene preparada alguna sorpresa inmediata?

El próximo domingo se celebra en Roma el jubileo de los adolescentes, que tiene como principal evento la canonización de Carlo Acutis, el adolescente italiano y evangelizador de internet que falleció con 15 años en 2006 víctima de una leucemia. Francisco quiere presidir la misa en la que se le proclamará santo.