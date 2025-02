Esta es la solución definitiva para compartir el DNI de forma segura: “La gente no es consciente del peligro”

Los ciberdelincuentes no cesan en su empeño. Pese a que las autoridades les persiguen, buscan nuevas formas de seguir engañando y estafando a los usuarios en internet. Estas estafas se realizan mediante 'phishing', que es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico en el que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de entidades o empresas. La Guardia Civil alertó de una que suplanta al cuerpo y de otra que utiliza uno de nuestros documentos identificativos: el DNI.

Esta última funciona así: un anunciante en un portal de internet dedicado a la venta y alquiler de viviendas solicita a la víctima, interesada por algún inmueble, una copia de su DNI y una nómina para supuestamente llevar a cabo un estudio de viabilidad económica. De esta manera, una vez los ciberdelincuentes tienen en su poder esta documentación, realizan operaciones fraudulentas, como compras de productos de alto valor, financiando y firmando los documentos mediante códigos SMS.

La solución para evitar estafas con tu DNI

La Guardia Civil compartió varios consejos sobre cómo evitarla, centrando uno de ellos en el DNI: "Añadir una marca de agua o anotación, es decir, incluir un texto en la imagen indicando el propósito del envío, como "Copia de DNI para el establecimiento X", dificulta su uso indebido por parte de estafadores". Carlos Sánchez, un experto informático y 'Head of Product' (Jefe de Producto) del Real Madrid inició en la importancia de esto: "La mayoría de la gente no es consciente de lo peligroso que es compartir el DNI sin marca de agua".

El desconocimiento sobre cómo añadir una marca de agua

"En ese momento me di cuenta de que aquí había un problema que nadie estaba resolviendo. Si alguien que se dedica profesionalmente a esto no sabe ni cómo se añade una marca de agua a un documento, es que las herramientas que hay no se conocen o no son sencillas de usar", explica en un hilo en 'X'. Además, afirma que la mayoría son sencillas de quitar por la Inteligencia Artificial y buscó una solución: “Hay miles de generadores de marcas de agua y casi todas se pueden quitar fácilmente con IA. Si lo hacemos, tenemos que conseguir que nuestra marca de agua sea prácticamente imposible de eliminar”.

Saferlayer, la aplicación contra el 'phishing'

Saferlayer es una herramienta gratuita para proteger tus documentos y evitar estafas. Junto con Guido, un compañero, investigaron la forma de lograrlo y lo consiguieron: "El resultado es probablemente el generador de marcas de agua más seguro que existe. Nuestro algoritmo se lo pone muy difícil a la IA a la hora de diferenciar la marca de agua del documento y cuando intenta eliminarla quedan pruebas evidentes de manipulación".

Esta aplicación no compromete tus datos

"También teníamos claro que para que los usuarios confiaran en la herramienta había que conseguir que funcionara sin necesidad de subir los documentos a un servidor. Para evitar cualquier tipo de riesgo, Saferlayer hace todo el procesado en el propio navegador", revela Carlos. Por tanto, únicamente se tiene que descargar y se incorpora al navegador. Este experto añadió que se puede comprobar de manera sencilla: "Si no te lo crees, añade Saferlayer a la pantalla de inicio de tu móvil (se instalará como si fuera una app), y activa el modo avión. Verás que podrás seguir usándola con normalidad".

Concluyó el hilo en redes sociales explicando que esto tan solo es una primera versión y que quieren evolucionarla. Sin embargo, ya está siendo muy utilizada y genera una marca de agua cada nueve segundos, según explica Carlos, uno de los creadores.