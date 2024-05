Estas son las cervezas españolas preferidas por los ingleses: el resultado sorprende

Con la llegada del buen tiempo, aumentan las salidas, la ocupación de las terrazas y la costumbre de salir a tomar el aperitivo. La bebida más consumida en España sigue siendo la cerveza, muy por delante del vino y son muchas las marcas que existen en el mercado. De hecho, en cada región del territorio español se consume de forma mayoritaria una marca distinta. Unos de los ciudadanos que más aprecian esta diversidad de marcas y sabores son los ciudadanos británicos, grandes bebedores de cerveza. En el año 2022, se consumieron aproximadamente 367 hectolitros de cerveza en Europa y los británicos se situaron entre los mayores consumidores, con un total de alrededor de 45,9 millones de hectolitros durante ese año. De todos es sabido su amor por la cerveza y cada vez son más aficionados al zumo de cebada y trigo de origen español. De hecho, no es casualidad que una de cada cinco cervezas consumidas en Reino Unido sea de origen español.

Por ello, el diario "The Sun" ha decidido hacer un ranking de las mejores cervezas españolas y el resultado es, cuando menos, sorprendente para muchos. Para realizar este estudio, ha recurrido a Hayley Minn, una de sus periodistas de referencia. En primer lugar, Minn entró a valorar una cerveza llamada Madrí, muy conocida por los británicos pero que en España no se ha oído hablar de ella. Normal, porque una empresa británica ha aprovechado el boom de las cervezas españolas para comercializar una que simula ser de Madrid, que promociona su sabor "excepcional", el "alma de Madrid", cuando en realidad se fabrica en Reino Unido.

Las mejores y peores cervezas españolas

Después de esta decepción, Minn entró a valorar las cervezas españolas en una escala de 1 a 5. Algunas no salen muy bien paradas. Este es el resultado:

-San Miguel es probablemente la más conocida de todas las que probé y probablemente la he bebido un millón de veces antes. Normalmente la disfruto mucho. Pero esta vez, comparándola con las demás, fue una historia diferente. Simplemente olía y sabía bastante suave. Tenía un olor mucho más débil que otras y definitivamente su saber era más débil. No se notaron cítricos, solo mucha malta. También es mucho más amarga que las otras cervezas que probé, aunque está bien equilibrada. Sin embargo, sigue siendo una bebida refrescante y la tomaría si la viera en el supermercado. San Miguel es mucho más amarga que las demás y mi calificación es de 3 sobre 5.

- Mahou. Es una de las cervezas españolas con un sabor más fuerte. Y me di cuenta tan pronto como abrí la lata. Tiene un olor a cerveza muy distintivo, con muchas notas cítricas y de malta. El sabor es igual de fuerte. Esperaba que fuera afrutada pero, en cambio, me dejó un sabor muy amargo y desagradable en la boca. Definitivamente el sabor era demasiado fuerte para mí. Creo que esta podría ser una opción para los fanáticos de la cerveza. Mi calificación es de 2 sobre 5.

-Estrella Galicia. Tan pronto como tomé el primer sorbo me inundaron todos los recuerdos de sol, mar y arena de mis vacaciones en España. Es una cerveza muy refrescante que tiene un gran equilibrio entre los sabores a pan de la malta y el lúpulo con las notas cítricas. Y no sorprende que se trate de una auténtica cerveza española, elaborada por Hijos de Rivera, una cervecería familiar independiente de cuarta generación fundada en 1906 en A Coruña, Galicia, donde sigue operando a día de hoy. También es la única cervecera española que posee su propio lúpulo y todo parece reflejarse en el sabor. Esta es una cerveza realmente fácil de beber. Mi calificación es de 5 sobre 5.

-Rosa Blanca. Nunca había oído hablar de ella antes, pero me topé con ella en Tesco, y la botella muestra con orgullo que se elabora en España. Obtienes más por tu dinero con esta bebida, gracias a las latas de 440 ml. Pero es una opción bastante débil, con sólo un 3,4% de alcohol. Debido a esto, supuse erróneamente que el sabor también sería débil, pero en realidad tiene un olor a cerveza muy fuerte. A pesar de no oler a cítricos en absoluto, el sabor era extremadamente a limón, lo que me resultó muy extraño. Lamentablemente no me gustó. Mi calificación es de 2 de 5.

-Cruzcampo. Durante mi visita a Sevilla, servían esta cerveza en casi todos los lugares y no es extraño porque fue fundada allí en 1904. A pesar de que las que se venden aquí se elaboran en el Reino Unido, tan pronto como tomé mi primer sorbo me sentí como si estuviera de regreso en Sevilla, bebiendo en un impresionante bar en la azotea y contemplando las calles adoquinadas. Es mucho más afrutada que la mayoría de las cervezas británicas, lo que la hace deliciosa, pero aún así se pueden saborear muy claramente el lúpulo y la malta. Es una cerveza tan agradable y refrescante, justo lo que apetece en un cálido día de verano. Lo único que falta son las tapas. Mi calificación es de 5 de 5.

-Estrella Damm: Sobre esta cerveza, lo primero que hace es pedir que no se confunda con Estrella Galicia y aclara que es una cerveza completamente diferente. Además, indica que al elaborarse en Barcelona desde 1876 es la más antigua de España. Desafortunadamente, este tiene un olor mucho más amargo que las demás. Aunque todavía se perciben muchas notas de lúpulo y cítricos, su sabor es muy amargo, pero con un toque frutal y cítrico. Aunque estoy segura de que todo lo anterior se debe a preferencias personales, prefiero los sabores cítricos a los del lúpulo. Mi calificación es de 3 de 5.