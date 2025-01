Estas son las claves si tienes distensión abdominal: come poco a poco y variado

Primero de todo, y para poder ponerle remedio de manera efectiva a esa molestia que sentimos en muchas ocasiones después de comer debemos distinguir en qué consiste la hinchazón abdominal, de la distensión abdominal; dos fenómenos que habitualmente confundimos, cuando no son lo mismo, y deben abordarse de manera diferente.

“La hinchazón abdominal es una sensación subjetiva, y por la que el paciente siente tensión en el abdomen. En cambio, la distensión abdominal se refiere a un aumento objetivo del perímetro abdominal. Aunque estas dos situaciones pueden presentarse de manera separada, también es común que coincidan en el mismo paciente”, asegura la doctora Julyssa Cobián, médico especialista en Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa.

Y es que, tal y como reconoce esta experta, sentir el abdomen hinchado, o incluso notar cómo el tamaño de nuestra cintura cambia a lo largo del día puede ser incómodo y preocupante, a la vez que frecuente en la población. Pero, ¿qué hay detrás de esta molestia tan común?

Posibles causas

Según la especialista en Aparato Digestivo, cuando se trata de ver las causas, éstas pueden ser múltiples y pueden dar el mismo síntoma o signo. En la distensión abdominal hay que centrarse en causas orgánicas y funcionales, tal y como precisa: “La mayoría de las personas que experimentan distensión abdominal lo hacen por causas funcionales, y dentro de éstas, hay tres grandes grupos de pacientes”.

El primer grupo, según prosigue, incluye a quienes tienen un aumento real de gas en el abdomen, aunque, según la especialista, “esto es bastante raro, como en los casos de pseudoobstrucción abdominal crónica”.

Otro grupo de pacientes son aquellos que padecen estreñimiento debido a una disinergia pélvica, según concreta: “La disinergia pélvica ocurre cuando una persona no realiza correctamente la maniobra de defecar. Estos pacientes tienen dificultad para eliminar los gases, no saben hacer la maniobra para eliminar los flatos, lo que provoca la distensión”.

Doctora Julyssa Cobián, médico especialista en Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa. Quirónsalud

Además, existe un grupo de personas con ‘hipersensibilidad abdominal’, es decir, algunos pacientes sienten hinchazón incluso tras consumir una cantidad normal de comida o de bebida (1 o 2 vasos de agua): “En estos casos, el problema no es la cantidad, sino cómo el cuerpo percibe ese contenido”.

A su vez, y de los más frecuentes, hay quienes experimentan una alteración en la acomodación abdominal. En estos casos, esta experta de Policlínica Gipuzkoa señala que el diafragma y los músculos abdominales deberían trabajar para evitar que el abdomen se distienda. “Sin embargo, en ciertos pacientes, este mecanismo está alterado; lo que provoca la distensión sin que haya un cambio en el contenido abdominal”, aclara.

Con todo ello, y aunque la mayor parte de los casos de distensión abdominal son funcionales, la doctora Cobián subraya que hay que estar atentos a posibles causas orgánicas, como tumores intestinales que pueden hacer una obstrucción intestinal renal, o la acumulación de líquido en el abdomen, conocida como ‘ascitis’, y que también puede ocasionar distensión, más continúa a lo largo del día: “Estas distensiones suelen ser más persistentes y continuas a lo largo del día, a diferencia de las funcionales, que tienden a aumentar progresivamente”.

La importancia de la alimentación

A juicio de esta experta en Aparato Digestivo, la alimentación juega entonces un papel importante en este campo, aunque no siempre de forma determinante, tal y como especifica: “Ciertos alimentos, como las legumbres, pueden provocar distensión abdominal debido a la fermentación bacteriana, pero suele ser algo puntual”.

Destaca en este sentido que muchos pacientes no pueden identificar qué alimentos les causan distensión abdominal, y por eso acuden al especialista: “El problema, a veces, no está en lo que comen, sino en cómo su cuerpo maneja el contenido en el abdomen. Si el abdomen no se adapta bien, pueden sentirse hinchados incluso después de comer lo normal”.

En el caso de los pacientes con intolerancia a los carbohidratos como la lactosa, o de aquellos con enfermedad celiaca, y que no pueden consumir gluten, dice la doctora que pueden tener dolor abdominal y diarrea, además de presentar hinchazón o distensión abdominal.

En este último caso, la doctora Cobian advierte de que la distensión abdominal funcional puede asociarse a otros trastornos como el Síndrome de Intestino Irritable, o con la dispepsia funcional. “Con respecto al SIBO, no es una enfermedad en sí misma, sino una cosa secundaria. Se ha popularizado mucho este fenómeno, y las pruebas empleadas actualmente tienen una baja especificidad, por lo que es clave el contexto clínico en el que se haga esa prueba”, remarca la doctora de Policlínica Gipuzkoa.

Cuidado con la persistencia de los síntomas

Cobián aconseja prestar atención a la persistencia de los síntomas. “Si la distensión abdominal es constante y afecta la calidad de vida, es importante acudir a un especialista. En casos esporádicos, no suele ser necesario, pero cuando la distensión persiste a lo largo del día, es fundamental una evaluación médica”, manifiesta la especialista de Aparato Digestivo.

Tras la historia clínica, “que ayuda mucho a saber si esa distensión es persistente o no”, ayuda la exploración física, las pruebas de imagen como ecografías o escáner, en función de la sospecha, y en el caso de la celiaquía concreta que se realizan gastroscopias, analítica, e incluso estudio genético.

Cómo evitar la hinchazón

Para evitar la hinchazón abdominal, la especialista señala que realizar ejercicio de forma regular tres o cuatro veces por semana puede ser muy beneficioso; así como las respiraciones diafragmáticas, que han demostrado ser útiles en pacientes que presentan alteraciones en la acomodación abdominal.

También destaca la importancia el comer despacio y de mantener horarios regulares, lo que ayuda a reducir la cantidad de aire ingerido durante las comidas. “Comer porciones más pequeñas y variadas de alimentos puede contribuir a mejorar los síntomas de distensión abdominal”, añade. A su juicio, cuando los síntomas se vuelven persistentes, y afectan a la calidad de vida del paciente, es cuando deben acudir los pacientes a la consulta del especialista.