Estas son las plantas que no debes poner junto al romero

El romero es una de las hierbas aromáticas más populares en los huertos caseros. Su inconfundible aroma y sabor lo convierten en un ingrediente esencial en la cocina, además de contar con propiedades medicinales y ornamentales. Se trata de una planta resistente y fácil de cultivar, tanto en macetas como en jardines, siempre que reciba suficiente sol y tenga un suelo bien drenado.

Sin embargo, a la hora de planificar su cultivo, es fundamental conocer con qué otras especies no debe compartirse espacio. Algunas plantas pueden competir con él por los nutrientes o no ser compatibles con sus requerimientos de luz y humedad. En este artículo te explicamos cuáles son las plantas que no debes poner junto al romero y por qué.

El motivo por el que se está pidiendo a la gente poner romero en el champú: "Los resultados son increíbles" Pixabay

Romero y salvia: una combinación que no funciona

Una de las plantas que nunca debería cultivarse cerca del romero es la salvia. Aunque ambas son hierbas aromáticas, sus necesidades de luz y suelo difieren considerablemente. Mientras que el romero requiere abundante luz solar, la salvia prefiere crecer en zonas de sombra parcial. Esta incompatibilidad puede hacer que una de las dos plantas no se desarrolle correctamente si se cultivan juntas.

Otro problema es el crecimiento de sus sistemas radiculares. La salvia tiene raíces que crecen de manera horizontal, mientras que el romero desarrolla raíces profundas. Esta diferencia en la estructura radicular puede generar competencia por los nutrientes y el espacio en el suelo, dificultando el crecimiento saludable de ambas especies.

Además, tanto el romero como la salvia son plantas longevas y de gran porte. Si se colocan en un espacio reducido, pueden llegar a invadir el área de la otra, impidiendo un crecimiento equilibrado y adecuado. Si deseas cultivarlas en el mismo jardín, lo mejor es mantener una distancia considerable entre ellas.

Hojas de salvia La Razón

¿Qué plantas son compatibles con el romero?

Si bien la salvia no es una buena compañera para el romero, hay otras especies que sí pueden convivir armónicamente con él. Una de ellas es el tomillo. Esta hierba también necesita un suelo pobre en nutrientes, poco riego y abundante luz solar, por lo que puede compartir espacio con el romero sin problemas.

Tomillo Redes

Otra buena opción es el penstemon, una planta con flores que, aunque no es una hierba aromática, se adapta bien a las mismas condiciones de cultivo que el romero. Su crecimiento no interfiere con el de esta hierba y, además, atrae polinizadores beneficiosos para el huerto.

Consejos para el cultivo del romero

Para garantizar un crecimiento óptimo del romero, es importante tener en cuenta algunos consejos clave:

Ubicación soleada: Esta planta necesita al menos seis horas diarias de sol directo.

Esta planta necesita al menos seis horas diarias de sol directo. Suelo bien drenado: El exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. Es recomendable usar tierra arenosa o con buen drenaje.

El exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. Es recomendable usar tierra arenosa o con buen drenaje. Poco riego: El romero es una planta resistente a la sequía y no requiere riegos frecuentes. Se debe regar solo cuando la tierra esté completamente seca.

El romero es una planta resistente a la sequía y no requiere riegos frecuentes. Se debe regar solo cuando la tierra esté completamente seca. Poda regular: Para mantener su forma y estimular un crecimiento saludable, es aconsejable podar la planta periódicamente.

El romero es una hierba fácil de cultivar, pero es importante conocer qué plantas pueden afectar su desarrollo. La salvia es una de las especies que no debe colocarse cerca del romero debido a sus diferencias en requerimientos de luz y crecimiento radicular. En cambio, plantas como el tomillo o el penstemon pueden ser buenas compañeras de cultivo.

Al seguir estas recomendaciones, podrás disfrutar de un huerto saludable y aprovechar al máximo las propiedades del romero en la cocina y en la medicina natural. ¡Asegúrate de elegir bien sus vecinos en el jardín y disfruta de sus beneficios durante todo el año!