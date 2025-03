Esto dice el Banco de España sobre mostrar el DNI al hacer compras con tarjeta de crédito o débito

En la era de los pagos digitales, las tarjetas de crédito y débito se han convertido en el medio preferido por millones de personas para realizar sus compras diarias. Sin embargo, es bastante común que en algunos establecimientos físicos, al sacar la tarjeta para pagar, el dependiente solicite el Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, ¿estamos realmente obligados a enseñar el DNI al pagar con tarjeta?

La solicitud del DNI por parte de comercios no es ilegal, pero tampoco es obligatoria para el consumidor. Según ha explicado el Banco de España, no existe ninguna ley que obligue al titular de una tarjeta bancaria a presentar su documento de identidad al pagar. Esto significa que, si el cliente se niega, no está cometiendo ninguna infracción. No obstante, el establecimiento, como entidad privada, tiene la libertad de establecer sus propias políticas de seguridad. Y esto incluye el derecho a rechazar una venta si el cliente no quiere mostrar el DNI.

El dilema de la seguridad y la privacidad

Esta práctica se remonta a cuando las tarjetas funcionaban principalmente con banda magnética y firma. Para verificar que el titular era quien decía ser, se solicitaba el documento para comprobar que coincidiera con el nombre y la firma. Sin embargo, hoy en día la tecnología ha avanzado con chips inteligentes, códigos PIN, pagos sin contacto y verificación biométrica. Por ello, muchos expertos consideran que pedir el DNI en cada compra ya no tiene sentido.

Si bien se trata de prevenir fraudes, algo completamente legítimo por parte de los comercios, mostrar el DNI sin una razón clara también puede suponer un riesgo para la privacidad del consumidor. Numerosos expertos en ciberseguridad han advertido sobre los peligros de compartir información personal, especialmente en entornos donde no se garantiza una protección adecuada de los datos.

El DNI contiene información sensible que puede ser utilizada por delincuentes para suplantación de identidad, acceso a cuentas bancarias, contrataciones fraudulentas o incluso ventas ilícitas en la dark web. Por ello, cada vez más expertos insisten en que no deberíamos compartir nuestro documento salvo que sea estrictamente necesario. En el caso de las compras con tarjeta, lo recomendable es no enseñarlo a menos que se trate de una compra de alto importe o que existan dudas fundadas sobre la titularidad de la tarjeta.

¿Qué hacer si te piden el DNI y no quieres mostrarlo?

Si al momento de pagar, el comercio te exige el DNI y no te sientes cómodo mostrándolo, tienes varias opciones. En primer lugar, puedes solicitar pagar con otro método: efectivo o plataformas como Bizum, Apple Pay o Google Pay, que no requieren mostrar ningún documento físico. También puedes explicar amablemente que no estás obligado a enseñar tu identificación y que prefieres no hacerlo por motivos de privacidad.

También es importante recordar que, si bien la tienda puede establecer ciertas políticas internas, estas no pueden vulnerar tus derechos como consumidor. Si consideras que se ha producido un abuso, puedes acudir a las oficinas de consumo o presentar una reclamación.

Finalmente para proteger tu identidad evita compartir el número de tu DNI en sitios web de compras salvo que estés completamente seguro de que es una página segura y con buena reputación. Desconfía de correos electrónicos o mensajes sospechosos que te pidan tus datos personales, incluso si parecen proceder de tu banco o una tienda conocida. Y si decides proporcionar tu DNI en alguna transacción, asegúrate de que no sea fotografiado ni almacenado sin tu consentimiento.