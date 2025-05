Un estudio revela el motivo por el que el 30% de las mujeres no acaba siendo madre

"Tengo claro que la maternidad no la quiero. Me da pánico en muchos niveles. Me da pánico estar embarazada. Simplemente, no lo quiero en mi vida". Esa fue la afirmación de la cantante Lola Índigo durante una entrevista, volviendo a poner el foco sobre el tema de la maternidad y la libertad, su principal motivo para declinar ser madre: "No quiero esa responsabilidad de por vida. Yo busco la libertad vital y siento que cuando tienes una criatura a tu cargo, esa libertad desaparece por completo", afirma.

Aunque muchas mujeres no quieren ser madres por este motivo, otras sí quieren serlo pero acaban sin poder tener hijos. Los motivos de esta diferencia entre el deseo inicial y la falta de descendencia final son diversos, pero un estudio del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) revela la razón por la cerca del 30% de las mujeres de 40 o más años no tienen hijos en España.

El motivo por el que el 30% de las mujeres no tienen hijos

La falta de descendencia de este porcentaje de mujeres según el mencionado estudio es, en la mayoría de los casos de forma involuntaria, debida a "dificultades" para encontrar pareja estable y, en menor medida, trabajo estable. El trabajo, publicado en la revista 'Perspectivas Demográficas' y compartido por Europa Press, estudió la variación de los niveles de infecundidad en España entre las mujeres pasados los 40 años en función de pareja y empleo.

Los factores que provocan la falta de descendencia

Este es el factor que más afecta a la falta de descendencia según muestra el análisis, que explica que la falta de descendencia se produce por factores familiares y laborales interconectados, pero que las trayectorias de pareja tienen un papel más determinante que las trayectorias laborales. El estudio se ha basado en la última encuesta de fecundidad del Instituto Nacional de Estadística de 2018, así como ha analizado datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La edad en la que las mujeres españolas se convierten en madres primerizas no ha hecho más que crecer en los últimos años | Fuente: Dreamstime Dreamstime Dreamstime

Los resultados manifiestan que el 28% de mujeres nacidas entre 1962 y 1978 no tenían hijos en el momento de la encuesta, aunque este porcentaje varía en función de las trayectorias de pareja y empleo y del nivel educativo. La probabilidad de no tener hijos supera el 50% entre las mujeres que no han tenido pareja, especialmente entre las universitarias, cuya cifra se sitúa por encima del 80%; por el contrario, entre las mujeres que se casaron pronto la proporción sin hijos es inferior al 20%.

La investigadora del CED Mariona Lozano ha explicado que la infecundidad es mayor entre las mujeres que no han tenido una trayectoria "clásica" vinculada al matrimonio, especialmente las que han sido solteras la mayor parte de su vida o las que han experimentado algún divorcio. Para esta investigadora, el significado de los datos es que "lo importante para llegar a ser madre es tener pareja estable; es incluso más determinante que tener empleo estable".

El preocupante dato a nivel de fecundidad

Los investigadores destacan que, hasta finales de los 90, la prevalencia de mujeres sin hijos en España no era tan alta como en otros países de su entorno y de la OCDE: tarde o temprano, las mujeres españolas acababan siendo madres. Sin embargo, en las generaciones más recientes la proporción de mujeres sin descendencia ha aumentado considerablemente, según destaca este estudio.

El porcentaje de mujeres sin hijos en España se ha duplicado más entre las cohortes nacidas en 1975, en comparación con las de 1955, y actualmente España es el segundo país con el porcentaje de infecundidad permanente más elevado, solo por detrás de Japón. Según los autores del estudio, "no es posible saber si la falta de hijos es voluntaria o no", pero se sabe que existe una brecha entre el número de hijos deseados y el número real: el número deseado se mantiene en torno a los 2 hijos, pero el real es de 1,12 por mujer.