Un experto revela cómo y cada cuánto debes lavar tu botella de agua: pocos lo saben

En los últimos años, las botellas de agua reutilizables se han consolidado como una de las opciones más populares y sostenibles para mantenerse hidratado. Además de ser una alternativa ecológica al uso de botellas plásticas desechables, estos productos nos acompañan diariamente en el trabajo, la escuela o el gimnasio. Sin embargo, aunque muchas personas las utilizan a diario, pocas prestan suficiente atención a un aspecto clave de su mantenimiento: la limpieza adecuada.

La preocupación por la higiene es un tema relevante en la actualidad, dado que las botellas de agua pueden convertirse en un caldo de cultivo para bacterias, moho y otros agentes patógenos si no se lavan correctamente. Aunque parece un hábito sencillo, la forma en que limpiamos nuestras botellas reutilizables es vital para garantizar que su uso no sea perjudicial para nuestra salud.

Las botellas de agua están en contacto constante con nuestra boca y, por lo general, contienen restos de saliva, bacterias y suciedad, lo que aumenta el riesgo de contaminación. Incluso si no puedes ver los microbios a simple vista, eso no significa que no estén presentes. Por otro lado, el agua almacenada dentro de ellas, especialmente cuando la botella está expuesta al calor o a un entorno húmedo, también puede convertirse en un caldo perfecto para la proliferación de microorganismos.

¿Cada cuánto hay que lavar la botella?

La clave para evitar estos problemas radica en la frecuencia y manera en la que se limpian las botellas. La BBC recoge el testimonio de la profesora asociada de microbiología clínica en la Universidad de Leicester, Reino Unido, Primrose Freestone, quien sostiene que las botellas se debían limpiar después de cada uso, "o al menos varias veces por semana". Freestone también advierte de que "si tu botella empieza a oler mal, has llegado al punto en el que debes tirarla".

De igual manera, la profesora de microbiología ha compartido una serie de pautas sobre cómo se debería limpiar correctamente para asegurarse la eliminación de los microorganismos y bacterias. Entre estos figura el emplear agua caliente, a más de 60º, temperatura con la que son eliminados los patógenos, "y usar líquido de lavavajillas, haciéndolo girar y dejando la botella durante 10 minutos antes de enjuagar bien" y dejar secar la botella completamente al aire. El último consejo de Freestone es lavarse las manos antes de tocar botella.