Una dentista revela cómo debes guardar tu cepillo para prevenir la acumulación de bacterias: "Si guarda humedad..."

La salud bucodental es imprescindible en nuestro día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando estamos durmiendo, nuestra boca se encuentra en constante funcionamiento, y es en los momentos donde este se intensifica, es decir, en las comidas, cuando el cuidado ha de ser más pronunciado. Es por eso que, cada gesto importa en la limpieza de nuestra cavidad bucal. De esta manera es preciso tener en cuenta los factores que nos perjudican sin nosotros saberlo que, al fin y al cabo, se encuentran en muchas de las prácticas que llevamos a acabo de forma inconsciente.

En este sentido, el cálculo dental puede llegar a crecer incluso al limpiar los dientes de manera frecuente con motivo de una mala práctica del cepillo y del hilo dental, factores genéticos o hábitos alimenticios. La proliferación de esta sustancia en la boca puede llegar a suponer enfermedades como gingivitis, halitosis, y periodontitis, entre otras. Además de las caries, que también tienen son uno de los riesgos más importantes.

De esta manera, si bien la boca ya de por si acumula miles de bacterias, es importante no agregar desechos de más. para ello, la correcta preservación del cepillo junto al hilo dental es esencial. No hay que desestimar, como en muchos casos sucede, que la base de una buena salud dental encuentra su razón de ser en la ejecución, antes y después de llevar a cabo la limpieza pertinente. Las opiniones de los expertos en muchas ocasiones suelen ser contrapuestas, pero en el caso de los dentistas, la contestación a la pregunta que hoy planteamos es clara y concisa.

¿Dónde guardo el cepillo de dientes? Esta es la respuesta

Para aportar una respuesta viable y poner fin a la eterna cuestión, la Clínica Dental Janira Sánchez, que cuenta con un gran recorrido en redes sociales, en una de sus últimas publicaciones, la experta Karla Morris explicó su opinión. "El mejor lugar para guardar tu cepillo dental es ese lugar donde se seque completamente y esté en posición vertical" indica la experta. Más que el sitio per se, lo fundamental reside es que la ubicación donde se guarda este artilugio cuente con las características esclarecidas. "Si tu cepillo guarda humedad va a seguir recogiendo bacterias, virus hongos", añade.

Asimismo asegura que es importante que la sequedad sea palpable en el ambiente, por lo que, nos hemos de olvidar de los capuchones y los estuches. "Recuerda que esté lejos de los drenajes y que el baño (inodoro) siempre esté tapado" asegura Morris. Otra alternativa que propone la profesional reside en, una vez que el cepillo esté dispuesto en posición vertical, guardarlo en cajones o armarios. Esto se debe a que en este tipo de espacios la humedad es menor y el ambiente es el propicio para que las bacterias no se apoderen de nuestro cepillo dental.

Estos son los alimentos que promueven la salud bucodental

Algunas frutas como las naranjas y las fresas que tiene un alto nivel de vitamina C fortalecen las encías reduciendo la inflamación. Asimismo, el acto de masticar produce un exceso de saliva al neutralizar los ácidos bucales. Por tanto, alimentos como las zanahorias y las manzanas, por su textura y tacto, cumplen esta función. Por otro lado, los lácteos que contienen fósforo y calcio como la leche, el queso o el yogurt promueven minerales que ofrecen un alto nivel de mineralización que favorecen la salud de la boca.