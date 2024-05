La expresión que dicen los valencianos cuando están enfadados y nadie más entiende

España es un país con una riqueza lingüística extraordinaria, no solo por su variedad de lenguas cooficiales, sino también por la diversidad de dialectos y expresiones que se utilizan en distintas regiones. Esta diversidad lingüística se refleja incluso en las formas de discutir e insultar, donde cada comunidad autónoma tiene su propio repertorio.

El valenciano, hablado por cerca de dos millones y medio de personas en toda España, y utilizado diariamente por aproximadamente el 30% de la población de la Comunidad Valenciana, es un claro ejemplo de esta diversidad. Conocer las palabras y expresiones que los valencianos utilizan para discutir o insultar puede ser muy útil, especialmente si veraneas en la terreta o si tienes amigos de allí. Esto te permitirá entender mejor el contexto de las conversaciones y saber si alguien está siendo sarcástico o agresivo contigo, incluso si lo hacen en valenciano.

Andrea Ruíz García, profesora de valenciano en el instituto Serra d'Espadà, ha compartido con La Razón las expresiones y palabras más comunes para ofender en valenciano.

Las expresiones y palabras valenciana más comunes para discutir o insultar

¡Ves-te'n a fer la mà! (¡vete a tomar viento!). Siempre estás molestando y no sabes cuándo parar. Eres un auténtico borinot (tonto, zopenco), no haces más que revolotear sin sentido y no te enteras de nada.

No puedo creer que hayas hecho eso, ¡eres un moniato! (payaso). Nadie con dos dedos de frente habría tomado una decisión tan estúpida. Cada vez que trato de confiar en ti, demuestras que eres una auténtica figona (vaga). Siempre evitas cualquier esfuerzo y dejas que otros hagan el trabajo por ti.

¡És que me tienes fart! (¡Me tienes harto!). No puedo seguir aguantando tus tonterías. De verdad, si no empiezas a cambiar, no sé cuánto más podré soportarlo. ¿No te das cuenta de que ser un tocacollons (pesado) no te va a llevar a ningún lado? Sólo haces que la gente quiera alejarse de ti.

Así que, si no empiezas a ponerte las pilas y dejas de ser tan poca-solta (inmadura), te vas a quedar más solo que la una. ¡Ponte las pilas de una vez!

Otras palabras para insultar

Cagafestes: aguafiestas.

aguafiestas. Cabró: cabrón.

cabrón. Llepafils: quisquilloso.

quisquilloso. Tocacollons: insistente.

insistente. Ganàpia: torpe.

Otras expresiones muy comunes en valenciano

Sin duda, entre las expresiones más comunes del habla valenciana se encuentran "Xé", "Nano" y "Tete".

"Xé": se usa para decir "¡Hombre!", "¡Mira!" o "¡Vaya!". Es una exclamación que expresa sorpresa o énfasis. Por ejemplo, "Xé, quina sorpresa verte!" (¡Hombre, qué sorpresa verte!).

"Nano": es como decir "tío", "macho" o "tronco", es decir, una forma informal de dirigirse a un amigo. "Ei, nano, com estàs?" (¡Eh, tío, cómo estás?).

"Tete" o "Teta": son términos afectuosos para referirse a familiares o amigos, como "hermano" o "hermana". "Ei, tete, anem a prendre algo?" (¡Eh, hermano, ¿vamos a tomar algo?).

Fuera de la región, palabras como "mocho" para referirse a la "fregona" pueden generar confusión. En la Comunidad Valenciana, cuando alguien dice "Voy a pasar el mocho", quiere decir que va a pasar la fregona.

El concepto de "arreglaparròquies" describe a alguien que soluciona problemas sin que se le pida. "Es un arreglaparròquies, siempre está metido en todo".

Además, expresiones como "estar destemplado" no implican falta de temple, sino haber cogido frío. "Estic destemplat, crec que he agafat fred" (Estoy destemplado, creo que he cogido frío).

"Ir mudado" se refiere a vestir muy elegante, de domingo. "Avui anem mudats a la festa" (Hoy vamos elegantes a la fiesta).

En términos de gastronomía, una "torrà" es una barbacoa informal entre familiares o amigos. "Fem una torrà aquest cap de setmana?" (¿Hacemos una barbacoa este fin de semana?).

Un "bombón" para un valenciano es café con leche condensada servido con hielo. "Un bombó del temps, per favor" (Un bombón del tiempo, por favor).

En cuanto a vocabulario, términos como "empastre" (hacer un desastre) y "choparse" (mojarse) tienen significados específicos en el habla valenciana. "Has fet un empastre en la cuina" (Has hecho un desastre en la cocina). "M'he xopat fins als ossos" (Me he mojado hasta los huesos).

Para despedirse, los valencianos utilizan expresiones cortas como "Mone" o "Au", que resumen una frase entera sin necesidad de palabras adicionales. "Au, fins demà!" (¡Venga, hasta mañana!).