La Guardia Civil auxilia a un anciano que llevaba varios días en el suelo tras sufrir una caída en Gran Canaria

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario (Gran Canaria) auxilió el pasado día 7 a un anciano de 81 años que permaneció varios días en el suelo de su domicilio tras sufrir una caída. En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la actuación tuvo lugar al recibirse una alerta por parte de un hombre que reside en Estados Unidos informando de la ausencia de contacto durante varios días con su padre, informa Ep.

Así, a la llegada de los agentes, un vecino, que se presentó como amigo de la familia, indicó que había recibido una llamada telefónica solicitándole que acudiera al domicilio y comprobara el estado en que se encontraba el padre de su amigo.

Tras llamar reiteradamente a la puerta del domicilio sin obtener respuesta, efectivos advirtieron desde la vía pública que, a unos dos metros de altura, había una ventana corredera con las cortinas completamente abiertas.

Ante la posible gravedad de la situación, uno de los miembros del área de Prevención decidió trepar por la fachada hasta alcanzar la altura suficiente para observar el interior.

Desde ese punto, pudo divisar a un hombre tendido en el suelo del salón, desnudo de cintura para abajo y con evidentes movimientos espasmódicos. La escena permitió confirmar que el anciano se hallaba en estado de semiinconsciencia y en situación de grave riesgo.

Entonces, uno de los agentes deslizó la ventana y accedió al interior de la vivienda, logrando abrir la puerta desde dentro y facilitar así el acceso inmediato de los servicios sanitarios, que ya se encontraban en camino.

El afectado fue atendido in situ, permanecía consciente, aunque desorientado y sin capacidad para realizar movimientos complejos. Ante la urgencia del caso, fue trasladado rápidamente al centro de salud de Doctoral para una valoración médica exhaustiva.