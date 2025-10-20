La Guardia Civil pide ayuda para localiza al perro de una montañera navarra muerta en un accidente en Panticosa

La Guardia Civil soliicta ayuda para localizar a "Kona", el perro de la montañera fallecida en Pico de las Neveras, Panticosa, Huesca, que permanece desaparecido. El otro can que iba con ella murió en el accidente. "Es un Golden mestizo, muy amigable, responde a su nombre y pesa aproximadamente 30 kg. La familia de la montañera solicita la máxima difusión para que Kona pueda volver a casa", dice el aviso de la Benemérita.

La montañera, de 27 años y vecina de Tudela perdió la vida tras sufrir una caída en una zona abrupta de la ladera del Pico de las Neveras, en término municipal de Panticosa (Huesca). El aviso se recibió en la Central 062 a través del COS Navarra, después de que un familiar informara de que la joven había salido el día anterior para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa acompañada de sus dos perros, sin haber regresado posteriormente a su domicilio. Su vehículo fue localizado en el paraje de Casa Piedra de Baños de Panticosa.

Se activaron de inmediato efectivos del GREIM de Panticosa, junto con la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras varios vuelos de reconocimiento, la montañera fue localizada sin vida en una zona de difícil acceso, junto a uno de sus perros, que también había fallecido.

Durante las labores de evacuación del cuerpo, las condiciones meteorológicas fueron especialmente adversas, con fuertes vientos que dificultaron el operativo. El cuerpo fue trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Panticosa, donde esperaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca. El segundo perro que acompañaba a la montañera no fue localizado.