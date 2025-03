¿Tu hijo tiene estos 4 comportamientos? Podrían ser señales de altas capacidades

Los niños con altas capacidades se caracterizan por tener un alto potencial intelectual, artístico o creativo. Suelen destacar en áreas específicas y tienden a procesar la información de manera diferente al resto de niños de su edad. Es imprescindible que se sientan apoyados para que puedan alcanzar su máximo potencial y tengan éxito en su vida personal y académica.

Identificar a un niño con altas capacidades puede ser un auténtico desafío, ya que no todos presentan los mismos síntomas. En España existen varias pruebas para detectarlo, que deben ser realizadas por expertos como psicólogos, neuropsicólogos o psicopedagogos y sin ellas no se puede afirmar que un niño es superdotado o que no lo es.

Pese a que no se pueda determinar si un niño es superdotado si no se ha realizado las pruebas pertinentes, existen algunas señales comunes que pueden indicar que tu hijo tiene altas capacidades.

Es muy sensible y emocional

Estos niños tienden a tener una sensibilidad emocional fuera de lo común, lo cual puede generarles frustración cuando no entienden algo o no logran conectar con otros niños de su misma edad.

La alta sensibilidad, a su vez, puede hacer que se enfrenten a situaciones que pueden parecerles emocionalmente abrumadoras, pero que les permiten desarrollar una empatía e inteligencia emocional excepcionales.

Se preocupa por temas existenciales

Otra de las características que suelen diferenciarles es la profunda reflexión que hacen sobre temas existenciales. Los niños con altas capacidades a menudo se cuestionan aspectos como la vida, la existencia, la muerte o las injusticias. Preguntas que parecen más propias de una persona adulta que de un niño pequeño, pero que dejan entrever que es alguien con una mente inquieta que va más allá de lo propio de su edad.

Es muy curioso

Otro de los comportamientos clave es observar su insaciable curiosidad. Si tu hijo se muestra interesado constantemente por aprender, hace preguntas complejas y profundiza en temas que le apasionan, podría ser señal de que tiene talentos únicos.

A menudo, este interés no se limita únicamente a lo que está o ve a su alrededor, sino que se extiende a un amplio deseo de entender el "por qué" y el "cómo" de las cosas.

Resuelve problemas complejos pronto, pero le cuestan las tareas cotidianas propias de su edad

Uno de los grandes indicios que podrían demostrar que tu hijo tiene altas capacidades es que, mientras avanza rápidamente en áreas como la cognición o el lenguaje, puede mostrar un desarrollo más lento en otras áreas, como la motricidad fina.

Este desequilibrio puede hacer que, por ejemplo, resuelva problemas complejos rápidamente pero tenga dificultades en áreas cotidianas en las que otro niño de su edad se desenvuelve perfectamente, como por ejemplo atarse los cordones de la zapatilla.

Otras características que pueden indicar que tu hijo tiene altas capacidades

Además de las características mencionadas anteriormente, existen muchas otras que podrían ser una señal de que tu hijo tiene altas capacidades: