Acceso

Sociedad

Extremadura

Un hombre se atrinchera en su casa de un pueblo de Cáceres armado con un cuchillo

La Guardia Civil trata de convencerle para que deponga su actitud, sin conseguirlo

Agente y patrulla de la Guardia Civil
Agente y patrulla de la Guardia CivilEuropa Press
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Desde la tarde de ayer, en la localidad de Cilleros (Cáceres), un varón permaneció encerrado en su domicilio portando un cuchillo, ante lo que varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar e iniciaron labores de negociación.

Pese a los intentos de los negociadores y de sus familiares, el individuo se negó a salir, sin que existiera riesgo para terceras personas. A estas horas, el hombre continua dentro de la vivienda, que se encuentra custodiada por varias patrullas

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas