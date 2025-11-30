Extremadura
Un hombre se atrinchera en su casa de un pueblo de Cáceres armado con un cuchillo
La Guardia Civil trata de convencerle para que deponga su actitud, sin conseguirlo
Desde la tarde de ayer, en la localidad de Cilleros (Cáceres), un varón permaneció encerrado en su domicilio portando un cuchillo, ante lo que varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar e iniciaron labores de negociación.
Pese a los intentos de los negociadores y de sus familiares, el individuo se negó a salir, sin que existiera riesgo para terceras personas. A estas horas, el hombre continua dentro de la vivienda, que se encuentra custodiada por varias patrullas
