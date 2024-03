La hostelería estalla de nuevo contra el Gobierno: "Prohibir fumar en terrazas es desproporcionado"

Tras conocer las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre la inminente aprobación del Plan Integral del Tabaquismo (PIT), Hostelería de España considera que la pretensión de la prohibición de fumar en terrazas es "desproporcionada y sólo desplazaría el consumo a otros espacios menos convenientes , generando un ocio desordenado, que perjudicará no sólo a la hostelería sino a la convivencia entre ciudadanos", según sostiene en un comunicado. Para el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel,“las terrazas son espacios al aire libre y ventilados, donde no se detectan problemas de convivencia entre fumadores y no fumadores, por lo que esta medida sólo viene a complicar la situación y derivar a un ocio desordenado, que en ningún momento va a reducir el consumo”. Al tiempo que insiste en que esta situación supondría para los profesionales de hostelería una función de control que no les corresponde y que lleva a situaciones de confrontación y desagradables con los clientes. Una medida que genera confusión e impacta en el turismo España ya se encuentra entre los países de la Unión Europea más restrictivos en lo que a ley antitabaco respecta. Sólo Suecia, con unas condiciones climáticas muy diferentes a las de nuestro país, tiene vigente la prohibición de fumar en terrazas.

En un país, con un liderazgo internacional en turismo, que recibió el año pasado 85 millones de turistas, este endurecimiento de la ley generaría confusión entre los visitantes, según Hostelería de España, "que no tienen esta medida en sus países de origen". Muchos de estos turistas vienen atraídos por el estilo de vida y modelo de ocio de nuestro país, donde las terrazas tienen un fuerte peso , al ser un espacio de convivencia que prácticamente se puede disfrutar todo el año. La modificación legislativa, aseegura, supondría una pérdida de competitividad de España con respecto a países del arco mediterráneo, como Portugal, Italia, Croacia o Grecia, que no tienen esta prohibición. Desde el sector de la hostelería se insiste en la necesidad de que cualquier restricción adicional debe estar fuertemente respaldad por datos científicos, al tiempo que se tiende la mano al Ministerio para trabajar de manera conjunta en todas aquellas acciones encaminadas a la prevención y concienciación de los ciudadanos.

Fundada en 1977, Hostelería España es la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de nuestro país. La hostelería está formada por más de 315 mil establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 131.209 millones de euros, con una aportación del 6,5% al PIB de la economía española. Específicamente, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a casi 1,3 millones de personas y tiene una facturación superior a 99 mil millones de euros, aportando el 4,9 % al PIB nacional.