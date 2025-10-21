Igualdad lanza nueva campaña: 'Porno. Por no hablar'

Visibilizar los efectos de la pornografía en menores y criticar la falta de educación afectivo-sexual en las comunidades autónomas. Estos son los dos objetivos detrás de la última campaña que ha lanzado el Ministerio de Igualdad, de la que se hace eco Ep, y que recibe el nombre de «Porno. Por no hablar». Según expresó ayer la ministra Ana Redondo, el consumo pornográfico en los jóvenes supone un problema porque es «violento» y «machista». «Si eso lo unimos a una falta, como consideramos en el Ministerio, de educación afectivo-sexual importante, nos encontramos con que la pornografía en este momento está siendo la maestra, la escuela donde muchos de los jóvenes se están formando o deformando en sus relaciones afectivos sexuales», quiso añadir.

Redondo también explicó que, en la actualidad, «se buscan contenidos más violentos, de mayor dominación y de mayor contenido erotizante para un público que muchas veces no tiene las herramientas suficientes para discernir lo que es real y lo que no lo es». Para la ministra de Igualdad, el «problema» es que ese consumo «se intenta trasladar a la realidad», con actitudes basadas «en la deshumanización, en la violencia y la imposición».

La campaña está previsto que se difunda en televisión, radio, prensa escrita y redes sociales.

Según datos aportados por la titular de la cartera de Igualdad, el primer contacto con la pornografía se produce entre los 8 y los 10 años, y en un 60% de los casos de forma involuntaria, al llegar estos contenidos a los dispositivos de los menores sin que los busquen activamente. Además, dijo que el 72% de los chicos y el 52% de las chicas reconocen consumir pornografía habitualmente.

Por otro lado, Redondo recordó que el Gobierno trabaja en una ley para la protección de los menores en entornos digitales. También añadió que están incidiendo para que la Unión Europea establezca medidas para dificultar el acceso de los menores a contenidos pornográficos.

"Esta es una campaña que lo que hace es favorecer el diálogo, el debate y poner uno de los temas que a veces no se tratan por dificultades dentro de las propias familias. Sigue siendo un tabú hablar de sexo muchas veces y de pornografía y queremos que se hable y queremos que se debata sobre una cuestión que nos parece esencial en la formación de nuestras niñas y niños, jóvenes y, en definitiva, de la sociedad", señaló Redondo.

Igualmente, Redondo expuso que los contenidos eróticos "no son problemáticos". Si bien, ha dicho que lo problemático es "la relación de los más jóvenes y quienes no están formados con la pornografía". "Creo que el porno ha estado conviviendo con las sociedades desde el inicio de los tiempos, pero el problema está en los más jóvenes", afirmó.

Por otro lado, la ministra recalcó el aumento de las violaciones y las agresiones sexuales en grupo, según datos de Fiscalía. "Es un dato que tendremos que analizar, pero a mí me da que tiene mucho que ver con esa pornografía en manada, por esa pornografía en grupo, que es muy habitual", ha indicado.