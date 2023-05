Igualdad pondrá en marcha un app para contabilizar las tareas del hogar de hombres y mujeres

El Ministerio de Igualdad trabaja en la puesta en marcha de una aplicación que contabilizará las tareas del hogar que realizan los distintos miembros de la familia para conocer cuántas horas de trabajo doméstico llevan a cabo las mujeres y cuántas los hombres, informa Efe. Así lo ha avanzado este martes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', durante su intervención en Ginebra al frente de la delegación española que presenta el IX Informe periódico de España y que se somete a examen ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Durante su intervención, la número dos de Irene Montero ha explicado que esta app, que contará datos sobre las horas de limpieza o cocina que hacen los hombres y mujeres dentro de un hogar, estará disponible en los "próximos meses". Además, el Instituto Nacional de Estadística presentará de nuevo, tras trece años, la encuesta sobre los usos del tiempo. Según un reciente informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las mujeres en España dedican más del doble de horas que los hombres (5 frente a 2 en el caso de ellos).

Rodríguez ha repasado, durante su intervención, algunas de las políticas en materia de igualdad y prevención de la violencia machista que ha puesto en marcha el Gobierno de España, como la ley del sólo sí es sí, la reforma de la ley del aborto, la ley trans o la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En materia de conciliación, la secretaria de Estado de Igualdad se ha referido al Plan Corresponsables, que cuenta con una financiación de 200 millones de euros y contempla la conciliación como un derecho.

Ha destacado que este plan es una política de sensibilización frente a estereotipos sexistas que existen en los cuidados y ha subrayado que "si los hombres y los Estados no se hacen corresponsables de los cuidados no vamos a cerrar las brechas de género". Ha recordado que el Plan ha tenido "éxitos muy buenos" como algunas campañas que han sido galardonadas como 'El hombre blandengue' o 'De esto no se habla', sobre educación sexual que "han abierto temas de conversación".

"Venimos con los deberes identificados y algunos de ellos hechos. Estamos muy orgullosas de poder afirmar con claridad que España es un país feminista y lo es gracias a su sociedad civil y gracias también a los mandatos internacionales como los de este Comité que nos orientan en la dirección correcta", ha subrayado Rodríguez. Ha indicado que esta nueva generación de derechos feministas debe ser ahora consolidada, para lo que ve imprescindible seguir esta senda del compromiso presupuestario.

La secretaria de Estado de Igualdad ha advertido, no obstante, de que éste es un momento en el que hacer feminismo "es muy difícil". "Existe una reacción a este feminismo que pagamos muchas veces en primera persona las mujeres que defendemos el feminismo en la vida pública, en la vida política y en las redes sociales y sufrimos violencia política", ha lamentado.