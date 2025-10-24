Un incendio calcina la nave de una conservera en Cantabria

Un incendio ha calcinado esta tarde una nave de la conservera Crespo, en Santoña (Cantabria), que ha sufrido un derrumbe parcial de la estructura del edificio, sin que se hayan registrado heridos o existan indicios de la presencia de alguna víctima en el interior.

El fuego ha provocado una columna de humo de grandes dimensiones, visible desde las localidades del entorno de la localidad.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso pasadas las 15:30 horas y ha movilizado a bomberos de Castro Urdiales, 061, Guardia Civil y Policía Local. Se alertó también a los bomberos de Santander, que finalmente han sido requeridos en la intervención.

En el momento en el que se originó el fuego ya había terminado la jornada en la empresa y quedaban pocos trabajadores en las instalaciones, que salieron por sus propios medios y dieron aviso del incendio.

Los agentes desplazados desalojaron las naves aledañas por precaución, de las que ya había salido mucha gente al percatarse del incidente.

También como medidas preventivas y garantes del operativo, se ha cortado el tráfico rodado y el paso de personas en las inmediaciones.

Según ha informado el 112, los efectivos han atacado el fuego en altura con autoescalas y a pie de calle, ante la imposibilidad de entrar en el interior por riesgo de desplome.

Para planificar los trabajos, han podido analizar la situación desde el aire, a través de un dron de la Policía Local, que ha ofrecido a los bomberos imagen en directo del siniestro con vista estándar y de cámara térmica, lo que les ha permitido identificar las áreas de mayor concentración de calor y diseñar la estrategia de extinción.

En los primeros momentos, los efectivos han centrado su labor en bajar la carga de calor para confinar las llamas en el perímetro y evitar su propagación a infraestructuras ubicadas en las inmediaciones, puesto que se trata de una nave aisladas, sin edificaciones pareadas en sus flancos.

Con el incendio ya controlado, los bomberos continúan realizando trabajos de refresco para restar calorías al perímetro y poder avanzar hacia la total extinción.