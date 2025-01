El infalible truco ruso que debes saber para quitar el hielo del coche por las mañanas

Los vehículos que duermen a la intemperie sufren tanto en la mecánica como en otros elementos. Ahora que los termómetros bajan, es muy probable encontrarse los cristales del coche cubiertos por una capa de hielo cada mañana. Por ello, si aparcas en el exterior, es fundamental que sepas cómo proteger tu coche de las heladas.

Además de ser incómodo, supone un peligro para la seguridad vial. Tanto es así que, la Guardia Civil puede sancionar con multas de 200 euros si detecta que se circula con los cristales cubiertos de hielo, ya que limita la visibilidad del conductor.

El método ruso para quitar el hielo del coche por la mañana

Pese a que no se recomienda probarlo porque no viene de un experto, este truco parece funcionar. Consiste en echarle vodka puro al parabrisas delantero. Su elevado índice de alcohol hará que el hielo se funda tan rápido como se evapora.

Teniendo en cuenta que el vodka tiene entre 40 y 45 grados de graduación alcohólica, bastarán apenas unos segundos para que la capa se deshaga.

Es conveniente evitar usar una rasqueta en los cristales para quitar el hielo por el riesgo de rayarlos. Del mismo modo que no es recomendable usar agua caliente por el contraste térmico, ya que puede hacer que revienten.

Siete trucos imprescindibles para cuidar el coche en invierno

Repsol ofrece una guía compuesta de siete consejos para cuidar el coche del hielo y la nieve. Estos trucos alargan la vida del vehículo y hacen más fácil la circulación en invierno.

1. Cuanto más resguardado, mejor

Si no tienes garaje, intenta aparcar en un lugar en el que el vehículo esté resguardado del viento, la lluvia y la nieve. En caso de que esto no sea posible, puedes emplear una. Estas lonas están diseñadas para evitar que las inclemencias del tiempo dañen el coche.

2. Levanta los limpiaparabrisas

Durante las heladas, la goma del limpiaparabrisas puede quedarse pegada al cristal y romperse. Para evitarlo, puedes dejar los. Sin embargo, es mucho mejor colocar un corcho debajo de cada uno para que se mantengan separados de la luna.

3. Comprueba el líquido refrigerante

El líquido refrigerante tiene propiedades anticongelantes que protegen el motor frente a las bajas temperaturas, pero con el paso del tiempo va perdiendo estas propiedades. Para cuidar tu coche del frío, debes asegurarte de que este líquido se encuentra dentro de losy en perfectas condiciones.

4. Despacio con las cerraduras

Si no puedes abrir la puerta porque la cerradura se ha congelado, no la fuerces. Para no romper ninguna pieza, lo mejor es utilizar uno una fuente de calor para derretir el hielo.

5. Revisa la batería

Con los cambios de temperatura, uno de los elementos que más sufren en el coche es la batería, ya que puede perder hasta la mitad de su potencia. Si no quieres quedarte tirado sin poder arrancar el coche, revisa el estado de la batería antes de que llegue el frío. Si no se encuentra en las condiciones ideales, sustitúyela cuanto antes para evitar problemas futuros.

6. Cuida el aceite del motor

El frío puede provocar que el aceite del motor pierda gran parte de su viscosidad. Esto conlleva que el motor tenga que hacer un esfuerzo mayor a la hora de arrancar. Evitarlo es tan sencillo comoy utilizar siempre el recomendado.

7. Deja que el motor se caliente

Si quieres proteger tu coche frente a las heladas,. El motor necesita llegar a la temperatura adecuada para su funcionamiento y, con las bajas temperaturas, esto le toma más tiempo. Esperar 5 minutos al ralentí desde que arrancas hasta que empiezas la marcha hará que los fluidos cojan la temperatura adecuada de funcionamiento.