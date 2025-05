Un italiano desmonta uno de los grandes mitos sobre España: "Nadie la pide"

Cada país arrastra consigo una serie de estereotipos culturales que, con el tiempo, se han convertido en una especie de carta de presentación ante el mundo. Francia es la tierra del queso y el vino; México, de los tacos y los mariachis; e Italia se asocia invariablemente a la pasta y la pizza. En el caso de España, los tópicos más extendidos giran en torno a la paella, los toros y, por supuesto, la sangría.

Estas ideas preconcebidas suelen ir acompañadas de imágenes idealizadas que, en muchos casos, no tienen demasiado que ver con la realidad cotidiana. Por ello, no son pocos los turistas que se llevan una sorpresa al visitar el país y descubrir que algunos de esos elementos supuestamente "típicos" no están tan presentes en la vida diaria como imaginaban.

En este contexto, un usuario italiano de TikTok ha querido desmontar uno de los mitos más comunes sobre España: el supuesto consumo generalizado de sangría. Se trata de @viviallestero, un creador de contenido que lleva más de diez años viviendo en España y que ha publicado un vídeo viral en el que lanza una afirmación rotunda: "Nadie la bebe, nadie la pide".

"Se nota que es un turista"

"Esto que para nosotros es un símbolo de España, ninguno lo quiere (...) o lo suelen pedir poco", afirma en un vídeo que ya supera los mil ‘me gusta’. Según explica, la sangría, aunque es una bebida tradicional y conocida, está más asociada al turismo y a contextos muy específicos -como fiestas universitarias o juveniles- que al día a día de los propios españoles.

De hecho, apunta que ni siquiera suele aparecer en las cartas de los bares. "Podría compararlo un poco con el vermut en Italia: existe en Italia, pero nadie se pide un vermut en el bar", argumenta. Y va más allá: "Si una persona se pide una sangría en el bar, se nota inmediatamente que es un turista. Llevo más de 10 años viviendo aquí en España y nunca, repito, nunca, he visto a un español pedir una sangría".