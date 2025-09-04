Sin jabón ni limpiacristales: el truco sencillo para eliminar los arañazos de las gafas y que parezcan nuevas

Cuando compramos unas gafas nuevas, solemos tratarlas con mucho cuidado: las limpiamos regularmente, las guardamos siempre en su funda y evitamos dejarlas al alcance de niños o superficies sucias. Sin embargo, con el paso del tiempo, es común despreocuparse y dejarlas en cualquier sitio, guardarlas sin protección o incluso prestarlas a otros. Como resultado, muchas gafas terminan rayadas o, en el peor de los casos, perdidas.

Aunque los rayones parecen un daño irreversible, lo cierto es que se pueden seguir usando. Con algunos trucos, los rayones más superficiales pueden eliminarse o atenuarse, devolviendo a las gafas un aspecto practicamente nuevo.

Por qué no usar jabón ni limpiacristales

Aunque pueda parecer una solución fácil, limpiar las gafas con jabón o limpiacristales convencionales puede empeorar los rayones. Los ópticos advierten que estos productos pueden dañar los recubrimientos especiales de las lentes, como antirreflejos, antihuellas o protección UV. Por ello, es importante conocer métodos seguros y efectivos para eliminar los arañazos sin comprometer la calidad de la visión.

Trucos caseros para eliminar los rayones

Bicarbonato de sodio

Uno de los métodos más recomendados por los expertos es el bicarbonato de sodio, gracias a sus propiedades suaves. Para usarlo solo mezcla un poco de bicarbonato con agua hasta formar una pasta cremosa. Aplica la pasta sobre los rayones con un paño limpio y suave, usando movimientos circulares y ligera presión. Deja actuar unos minutos y retira el exceso con un paño húmedo. Finalmente, seca bien las gafas.

Pasta de dientes sin gel

Especialmente eficaz para rayones superficiales en lentes de plástico, este método requiere pasta de dientes sin gel. El procedimiento es similar al del bicarbonato: aplica una pequeña cantidad, frota suavemente con un paño de microfibra en círculos, enjuaga con agua fría y seca.

Vaselina o aceite de oliva

Para rayones muy leves, también puedes usar una gota de vaselina o aceite de oliva. Aplica sobre el rayón con un paño de microfibra, frota suavemente, y retira el exceso con otro paño limpio. Además de pulir, crea una capa protectora temporal.

Consejos para prolongar la vida de tus gafas

Usa siempre un estuche rígido con interior suave para proteger las gafas de golpes y arañazos.

para proteger las gafas de golpes y arañazos. Manipula las gafas con ambas manos al ponértelas o quitártelas, evitando deformar la montura.

al ponértelas o quitártelas, evitando deformar la montura. No coloques las gafas con los cristales hacia abajo sobre ninguna superficie.

sobre ninguna superficie. Limpia solo con paños de microfibra y limpiadores específicos , evitando ropa, toallas de papel o productos químicos agresivos.

, evitando ropa, toallas de papel o productos químicos agresivos. Evita cambios extremos de temperatura, como dejarlas en el coche al sol o cerca de fuentes de calor

Adoptar estos hábitos y utilizar los trucos caseros adecuados no solo ayuda a eliminar rayones, sino que también prolonga la vida útil de las gafas, manteniendo su apariencia y funcionalidad. Aunque parezcan dañadas, con un poco de cuidado y los métodos correctos, las gafas pueden lucir como nuevas y garantizar una visión clara día tras día.