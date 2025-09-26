Un joven de 22 años, detenido dos veces en dos días por agresiones sexuales en Basauri y Bilbao

Un joven de 22 años ha ingresado en prisión tras ser detenido en dos ocasiones en los últimos dos días por sendas agresiones sexuales cometidas en Basauri y Bilbao, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

El individuo fue arrestado el pasado miércoles por La Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, por dos delitos contra la libertad sexual, intento de robo con violencia de un teléfono móvil a una mujer y lesiones al hombre que trataba de ayudar a la víctima, informa Ep.

El pasado lunes por la noche, una mujer denunció haber sido víctima de una agresión sexual en Bilbao. Según relató, un joven le realizó tocamientos sin su consentimiento, cesando solo cuando ella intentó alertar a la policía.

Al día siguiente, otra mujer fue atacada cuando se disponía a entrar en un portal. El agresor se abalanzó sobre ella de forma violenta y le realizó diversos tocamientos en sus partes íntimas. Los gritos de auxilio de la víctima hicieron desistir al agresor, que huyó del lugar.

Poco después, un hombre, una mujer fue atacada en las inmediaciones del barrio bilbaíno de Solokoetxe. El agresor, cuya descripción coincidía plenamente con la del autor de las dos ataques anteriores, la golpeó, la tiró al suelo y le robó el teléfono móvil. Un viandante que acudió en su ayuda fue golpeado con gran violencia. Ambas víctimas tuvieron que recibir asistencia sanitaria por las lesiones sufridas.

Con toda esta información, la Ertzaintza abrió una investigación y, tras cruzar datos con la Policía Municipal de Bilbao, consiguiendo localizar al agresor en una calle de Santutxu, donde fue detenido.

El mismo individuo ya había sido detenido el día anterior en Basauri por otro delito contra la libertad sexual, En este caso, la víctima fue una mujer que paseaba con su perro.