Una joven española que vive en Suiza revela su ahorro mensual: “¿Te sigue pareciendo caro?”

Hay momentos en los que las personas deciden dejarlo todo atrás y dar un giro total a sus vidas. Ya sea por un momento de dificultad o por la simple curiosidad de buscar nuevos retos, muchas personas deciden emigrar fuera de España, especialmente cuando son jóvenes. Este es el caso de Noemi, que decidió irse a vivir con su pareja a Suiza: "Nos da miedo salir de nuestra cona de confort porque la rutina nos paraliza. Después de un trabajo que no me hacía feliz, dar este paso me ha permitido sentir que estoy donde tenía que estar".

A la hora de emigrar, Suiza es uno de los países más apetecibles por su calidad de vida y por sus altos salarios. Los jóvenes pueden acceder a sueldos que en España serían inimaginables. Algunos ejemplos son el de Daniela, de tan solo 20 años, que reveló su salario: "Trabajando un mes 180 horas, que es bastante, más propinas, fueron 4.200 francos". Caso similar al de Fer, que se marchó tras acabar el Grado de Biotecnología: "En mi cuenta acaban entrando en torno a 5.600 o 5.700 francos".

Ismael, un sanitario que también está en el país helvético, habló del lado menos visible de vivir en una entrevista a LA RAZÓN:"En la vida nadie te regala nada, la gente que te diga que es fácil te está contando un cuento. Si no te cuentan lo malo de emigrar, no les creas". Más allá del trabajo, en un país con salarios tan altos, se espera que los gastos sean directamente proporcionales. Noemi, reveló los suyos en un vídeo en TikTok.

¿Cuánto cuesta vivir en Suiza?

Antes de explicar sus gastos, la joven española anunció que su salario es de 4.000 francos mensuales. "Vamos a hablar de dinero que es lo que más nos gusta", comentaba al inicio antes de ir a resolver todas las dudas. El primer gasto es obligado si no se tiene una propiedad, el alquiler. Desgranó lo que le cuesta: "Mi pareja y yo nos estamos gastando 1.500 francos así que lo dividimos a la mitad, por lo que me gasto 750 francos mensuales en el alquiler".

El siguiente gasto también es algo completamente necesario para subsistir, la comida. "Yo como en el trabajo y nos gastamos entre 50 y 70 francos a la semana", afirma. Finalmente, coloca una cantidad aproximada de 300 francos. Otro gasto importante en Suiza es el seguro médico, que allí es obligatorio. El precio varía según distintas variables: "El seguro médico depende de cuantos años tengas, de donde vivas... de muchas cosas". Comenta el precio del suyo: "Yo personalmente me estoy gastando 280 francos mensuales".

El transporte no es económico

Posteriormente, anuncia otro tipo de gastos. El primero es bastante barato, con un precio similar e incluso inferior a lo que se puede conseguir en España. Habla de la línea del móvil: "Son unos 20 francos mensuales con llamadas ilimitadas e internet ilimitado". Contrapeso total con el transporte, que es bastante caro. Noemi avisa: "Nosotros nos estamos gastando muchísimo dinero, nos gastamos 260 francos mensuales".

El precio es por lo siguiente: "Por un bono en el que tú tienes viajes ilimitados con cualquier tipo de transporte que necesites". Sin embargo, no es la única opción: "Normalmente la gente se gasta entre 80 y 100 francos". Para comparar, en la Comunidad de Madrid el más caro, que llega hasta la zona E2, es de 131,80 euros sin descuento. En cambio, al ser menor de 26 años solamente tendría que pagar 20, pudiendo viajar por cualquier zona.

Este es el ahorro de la joven

Las personas no solo gastan en necesidades, también en divertirse. Por ello, añade unos gastos de ocio: "Vamos a contar que yo personalmente me gasto 500 francos en ir a cenar, a museos o lo que sea". Una vez colocados todos por separado, los junta: "La suma de todos los gastos totales da 2.110 francos al mes". Recuerda que su sueldo es de 4.000 francos y revela el ahorro final: "Todavía se te quedan 1.890 francos al mes". Explica para que se pueden utilizar: "Te quedan para ahorrar, viajar y para hacer lo que tú quieras". Concluye con una pregunta: "¿Te sigue pareciendo caro vivir en Suiza?".