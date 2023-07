Llamadas fantamas: ¿por qué nos llaman y no contesta nadie?

Desde que nuestros teléfonos móviles se convirtieron en smartphones, la dinámica en la que nos comunicamos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros clientes… ha cambiado por completo. Desde que aparecieron las aplicaciones de mensajería como Whatsapp o Telegram, las prehistóricas llamadas telefónicas han quedado relegadas únicamente para hablar con nuestras abuelas. Tristemente, este cambio de dinámica no ha afectado a las empresas de telemarketing y call centers.

Siempre fue molesto recibir estas llamadas comerciales, sobre todo cuando llegan a la hora de la siesta. Pero si además de esto, cuando cogemos el teléfono nadie contesta, el engorro y la molestia de recibir llamadas comerciales se multiplica exponencialmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto o quién están detrás de estas infames ‘llamadas fantasma’?

Puede tratarse de una estafa

Una posible explicación para las llamadas que se cuelgan apenas se contestan es un fraude o estafa conocida como “wangiri”. Esta palabra japonesa es muy descriptiva, porque viene a traducirse como "un tono de llamada y cuelga" (o algo parecido). El objetivo es que la víctima del engaño devuelva la llamada… sin que se dé cuenta de que está llamando a una línea con unas tarifas premium muy elevadas que generarán ingresos para el criminal.

Lo cierto es que es un fraude poco ingenioso, pero si de cada 1.000 llamadas que el criminal realiza… consigue que una sola de sus víctimas pique en el anzuelo y se quede un rato preguntando quién está al otro lado, será suficiente para hacer rentable este cuestionable modelo de negocio. Las señales más típicas de que se trata de un caso de “wangiri” son:

La llamada tiene lugar a una hora intempestiva:

La idea es que la víctima encuentre una llamada perdida en su teléfono y llame al teléfono para saber quién y por qué le ha llamado… no que conteste a la llamada. Así que, el mejor momento para llamar es aquel en el que es menos probable que alguien conteste.

Tiene prefijo internacional:

Cuando estamos en España y recibimos una llamada desde España, no aparece ningún código antes del número de teléfono. Si estamos en el extranjero y nos llaman desde España, entonces aparecerá un “+34” delante del número de teléfono. Y si estamos en España, pero nos llaman desde otros países, aparecerá el prefijo correspondiente a ese país. Por ejemplo, si nos llaman desde Reino Unido, el número de teléfono tendrá un +44 delante, y si nos llaman desde Nigeria, aparecerá con un +234.

Sólo suena un tono:

Cómo explicábamos antes, el objetivo es dejar una llamada perdida. Y para eso, lo único que necesita el estafador es aguantar la llamada durante unos segundos… lo justo para que la llamada quede registrada en la terminal.

Siempre fue molesto recibir estas llamadas comerciales, pero ahora que nos hemos acostumbrado al mundo digital, la frustración se multiplica exponencialmente

Si identificas cualquiera de estas señales procedentes de un número de teléfono desconocido, lo mejor es que no contestes la llamada. Y si estás convencido de que no se trata de alguien que conoces, lo mejor es bloquear directamente este número de teléfono. Es muy sencillo de hacer y no te llevará más que unos segundos.

Si tienes un dispositivo Android, basta con acceder al historial de llamadas, seleccionar el número de teléfono que nos ha importunado y pinchar en la opción de “marcar como Spam”. Y si tienes un dispositivo iOS, sólo hay que ir a “Llamadas recientes”, buscar el número de teléfono y pinchar en “bloquear este contacto”.

Tristemente, las víctimas más frecuentes de este tipo de estafa son las personas mayores. Así que, si tiene algún familiar mayor que crea que pueda llegar a ser víctima de este timo, explíquele con cuidado cómo debe actuar en estas situaciones. Y si ha sido víctima de un caso de “wangiri”, póngalo en conocimiento de las autoridades, para que puedan actuar en consecuencia.

Los ancianos solitarios y adinerados son víctimas indefensas

Las llamadas automatizadas y la “Lista Robinson”

Otra posible explicación a las molestas llamadas fantasmas es que se trate de uno de estos call centers. El sistema que utilizan suele ser automático. Suelen seleccionar números de teléfono al azar para optimizar así el tiempo invertido por los teleoperadores en cada llamada. Cuando estos teleoperadores se olvidan el sistema en marcha y se van a tomar un café, el ordenador sigue haciendo llamadas… momento en el que alguien coge el teléfono y se genera este incómodo silencio.

Para evitar esto, lo mejor es apuntar nuestro teléfono y el de toda nuestra familia a la Lista Robinson, que es un registro de números de teléfonos de personas que no quieren ser molestadas por llamadas comerciales y que las empresas están legalmente obligadas a consultar antes de llamarnos.