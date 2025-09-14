Llevas comiendo mal las pipas toda la vida: una experta en protocolo da las claves para hacerlo bien

Comer pipas ya no es cosa de periquitos. La experta en protocolo y etiqueta detrás de la cuenta @protocoloyetiqueta.es ha subido un TikTok que ha revolucionado las redes al demostrar que este snack tiene su propio manual de estilo.

En menos de un minuto, la creadora desgrana tres normas básicas que convierten la pipa en un fruto seco noble capaz de brillar hasta en la mesa más formal. El vídeo supera las 28.000 visualizaciones y los 2.000 likes, y los comentarios no se han hecho esperar: desde madres que solo las asocian con los loros hasta usuarios que bromean sobre usar cuchillo y tenedor para comerlas.

La primera lección es pura logística: nunca hay que servirse directamente de la bolsa original. La experta propone disponer un cuenco de porcelana para las pipas y una bolsita auxiliar donde depositar las cáscaras, evitando así que la vía pública se convierta en un improvisado cenicero. Además, advierte de un detalle que muchos pasan por alto: las manos sudan al manipular las pipas y ese sabor salado puede transferirse al resto de alimentos o, peor aún, a la persona que ofrece el snack. Su consejo es sencillo: no cargar la mano y ofrecer con discreción, como si se tratara de un canapé.

Silencio, porcelana y cuenco vacío: el trío perfecto

La segunda regla gira en torno al silencio. Las pipas deben abrirse sin crujido ni chasquido, un gesto que la experta compara con morder una nuez en una reunión de negocios: se hace, pero sin que nadie lo note. Para lograrlo, recomienda abrir cada semilla con los dientes y los labios, nunca con los dedos, y depositar la cáscara en el cuenco vacío que previamente hemos colocado ante nosotros. La tercera lección cierra el círculo: las pipas son “nobles” en los banquitos de los parques y “reinas” en los estadios, pero se vuelven “peligrosas” en manos de maleducados. Seguir estas pautas, resume la creadora, eleva el gesto de picar semillas a la categoría de pequeño ritual de estilo.

El vídeo ha desatado una lluvia de reacciones. Una usuaria confiesa que “nunca pensé que hubiera protocolo para comer pipas”, mientras otra asegura parecer “un periquito” cada vez que abre una bolsa. La experta cierra su lección con una sonrisa: si dominas estas tres reglas, podrás disfrutar de las pipas sin que nadie te asocie con el ruido ni con la cáscara en el suelo.