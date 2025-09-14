El embajador de Japón conquista a los españoles celebrando el Día del Chocolate: "No cambie nunca"

El Día Internacional del Chocolate dejó este año una escena curiosa y muy celebrada en redes sociales. El embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, decidió cambiar su habitual café matinal por un desayuno de chocolate con churros, una de las costumbres más típicas de nuestro país.

El propio diplomático compartió la experiencia en su cuenta de X, donde confesó que se trataba de una excepción motivada por la efeméride. El gesto no tardó en viralizarse: muchos usuarios destacaron con humor que el embajador ya parecía “más madrileño que nadie” y aplaudieron su simpatía por las tradiciones locales.

Los mensajes de cariño se multiplicaron. Algunos le animaron a repetir la experiencia más a menudo, mientras que otros subrayaron que gestos sencillos como este hacen más cercana la figura de un embajador. No faltaron quienes calificaron la publicación como un ejemplo de “marca España” por difundir una de las costumbres gastronómicas más reconocibles.

El Día Internacional del Chocolate se celebra cada 13 de septiembre en honor al escritor británico Roald Dahl, creador de Charlie y la fábrica de chocolate. Además, existe otra fecha señalada: el 7 de julio, cuando se conmemora el Día Mundial del Chocolate, establecido por la Organización Internacional de Productores de Cacao.

Con su desayuno especial, Nakamae no solo celebró una jornada internacional, sino que también quiso tener un gesto para reforzar la cercanía cultural entre España y Japón. Un pequeño gesto que ha demostrado cómo la diplomacia puede construirse también con chocolate y churros.