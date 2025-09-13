Un español alucina con el baño que se encontró en Brasil: "Este sitio es increíble"

“Brasil no para de sorprenderme...”. Con esta frase arranca el último viral de TikTok del influencer @jossandii, que ha revolucionado la red al mostrar un hallazgo tan inesperado como útil en el baño de un restaurante brasileño. En el vídeo, grabado desde dentro del lavabo, el joven descubre un dispensador de enjuague bucal y no duda en probarlo delante de la cámara, emocionado por una costumbre que en España aún no ha calado.

La escena dura apenas unos segundos, pero ha generado miles de comentarios y reproducciones. “Te echas aquí del dosificador y te haces tu enjuague. Me parece una idea espectacular”, explica mientras se sirve el líquido y lo usa con naturalidad. El mensaje, grabado con tono desenfadado, termina con una petición directa a la hostelería nacional: “Coged esta idea, colaborad con Colgate o con cualquier empresa y ponedlo en todos vuestros restaurantes”.

El vídeo ha desatado un debate sobre la higiene en los servicios públicos y la falta de pequeños detalles que, según muchos usuarios, marcarían la diferencia en la experiencia de cliente. Mientras en Brasil el enjuague bucal se ofrece como un extra más dentro del lavabo, en la mayoría de locales españoles el único dispensador común sigue siendo el de jabón.