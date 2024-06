Más casas con mascotas... y más probabilidades de que estas nos transmitan sus patologías

Los especialistas en Inmunología y Veterinaria piden que la vigilancia epidemiológica contemple la conexión de la salud humana y la salud animal, dos mundos que cada vez conviven de manera más estrecha, lo que facilita la transmisión de agentes patógenos.

Maite Martín, la presidenta de la plataforma One Health y profesora de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en un evento organizado por Servimedia, analizó los retos y las oportunidades de la salud global, y aseguró que "las personas cada vez tenemos un contacto más estrecho con los animales". Aportó un dato que indica que más de 28 millones de mascotas conviven en los hogares españoles: "Hoy hay más mascotas en las casas españolas que niños de hasta 14 años", dijo.

Ese contacto estrecho, explicó, puede facilitar la transmisión de agentes patógenos. "Generalmente, la ciudadanía ve al veterinario como el médico de las mascotas y no son conscientes de que controlar la salud de su mascota es importante de cara a la salud pública porque cualquier infección que tenga el animal lo puede pasar a la familia y si hay un niño, este lo pasa al colegio y esto se expande".

La experta también quiso advertir de que el calentamiento global y el cambio climático provocan mayor circulación de los organismos que transmiten enfermedades infecciosas a las personas, y que la pérdida de biodiversidad hace que estemos menos protegidos ante estas patologías.

Ante esta realidad, Maite Martín insistió en la necesidad de "cambiar la mentalidad. Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan de salud y de salud del planeta porque sin salud del planeta no habrá salud en la población. Actualmente, toda la vigilancia en salud animal la lleva el Ministerio de Agricultura pero tiene que existir una conexión con la vigilancia epidemiológica humana porque si no llegamos tarde. Y me refiero al brote de fiebre del Nilo que se produjo en Andalucía en 2020", recoge Servimedia.