El mensaje de la Ciencia a la sociedad: "Necesitamos que se donen cerebros"

Según la Sociedad Española de Neurología, más de 800.000 personas padecen la enfermedad de Alzheimer y más de 150.000 están afectadas por el Parkinson. Las demencias ya suponen el 8% del total de defunciones que se producen en España cada año. Teniendo en cuenta que la población española está particularmente envejecida, todo apunta a que la salud neurológica será uno de los grandes retos a los que tendremos que enfrentarnos en el futuro más próximo.

La Fundación Reina Sofía presentó ayer en su Centro Alzheimer (Madrid) una nueva campaña titulada «Cerebros extraordinarios», cuyo objetivo es hacer llegar a la sociedad un mensaje de vital importancia y bastante desconocido: la ciencia necesita que se donen cerebros. No excepcionales, cualquiera. Porque tal y como explicaron en el lanzamiento de esta iniciativa, que contó con la presencia de la Reina Doña Sofía, cualquier cerebro vale para lograr descubrimientos excepcionales. La donación de tejido cerebral resulta clave para seguir avanzando en la detección y prevención de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Durante el acto se realizó la presentación de un spot publicitario, protagonizado por José Antonio, tataranieto del Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, uno de los padres de la neurociencia moderna. A través de un enfoque cercano, el vídeo busca generar conciencia social y desmitificar el proceso de donación cerebral. La Fundación quiso remarcar que España es líder mundial en donación de órganos, pero no así en donación de tejido cerebral, un desafío pendiente: «Mientras algunos órganos pueden salvar vidas de inmediato, la donación de cerebros permite salvar vidas a futuro gracias a la investigación».

José Luis Nogueira Guastavino, secretario de la Fundación Reina Sofía, recordó que en 2010 se creó el Banco de Tejidos Cien, como consecuencia de la incorporación a la Fundación Cien de la actividad desarrollada desde 1996 por el Banco de Tejidos para Investigación Neurológica de Madrid.

La Fundación Cien es el Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Instituto de Salud Carlos III. Desde su sede en el Centro del Alzheimer Fundación Doña Sofía, se apoya, promueve y coordina la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas.

Nogueira Guastavino aseguró que este banco de cerebros posee «una relevancia internacional» por la calidad científica de muchos de sus tejidos cerebrales. La lucha contra las enfermedades neurodegenerativas «debiera ser un empeño de todos», dijo el secretario, quien lamentó que desde la pandemia, las donaciones de tejido cerebral «se han visto mermadas».

Bancos de cerebros

Los bancos de cerebros son biobancos de muestras biológicas humanasMientras que, el resto de muestras se puede obtener en vida.

Antes del cierre de la jornada se celebró una mesa redonda. Estuvo moderada por la Dra. Marian Zea Sevilla, investigadora de Cien, y contó con las intervenciones de: el Dr. Fernando de Castro (Instituto Cajal); Dr. Alberto Rábano (director científico del Banco de Tejidos BTCIEN); Dr. Pascual Sánchez-Juan (director científico de Cien); Dr. Alberto Villarejo (Hospital 12 de Octubre); Dra. Rosario Moratalla (directora del Instituto Cajal); y el Dr. Javier de Felipe (profesor del Instituto Cajal).

La reina Doña Sofía, a su llegada para presidir el acto de presentación de la campaña 'Cerebros extraordinario Alberto R. Roldán Fotógrafos

Fernando de Castro habló sobre las investigaciones que se realizan a partir de los animales, a las cuales sin quitarles importancia, calificó de no ser del todo suficientes: «Estos estudios llegan hasta donde llegan. Las enfermedades que tienen las personas no son las que tienen los animales. Es absolutamente necesario incentivar la donación de cerebros», aseguró. En esta línea y también en alusión al spot publicitario presentado, el Dr. Rábano resaltó la «naturalidad» y el acierto que le parecía apostar por desmitificar lo que envuelve a la donación de tejido cerebral: «Un banco de cerebros no es un museo de cerebros ilustres», recordó.

Por su parte, Pascual Sánchez afirmó que la lucha contra las enfermedades degenerativas y el conocimiento del cerebro son los grandes retos biomédicos que tenemos por delante, y «los bancos de cerebro son imprescindibles». Según explicó, a la vez que «estamos en un momento revolucionario para la neuropatología», el mundo científico empieza a lamentar el importante descenso de las autopsias, algo que puede paliar o suplir la donación de tejido cerebral.

El Dr. Villarejo reivindicó que desde muchos hospitales, especialmente de Madrid, se ve a la Fundación Reina Sofía y a la Fundación Cien como referentes «para potenciar y coordinar la investigación» en el campo de la neurología. En 2007 se inició el «Proyecto Vallecas Alzheimer Fundación Reina Sofía», una investigación nuclear en la que ya han participado más de 560 pacientes, a los que se les ha hecho un seguimiento exhaustivo, con la obtención de miles de datos y muestras, sin que ello interfiera en su vida cotidiana. Muchos de estos pacientes participan también, altruistamente, en el programa de donación de tejido cerebral, que se hará efectivo cuando fallezcan. «Tenemos una cercanía muy grande del estudio clínico con la neuropatología, algo que no existe en otros sitios. Somos la envidia de nuestros colegas», aseguró.

La Dr. Rosario Moratalla recuperó la línea del discurso del Dr. de Castro, y resaltó que «ningún animal desarrolla de manera natural Alzheimer, Parkinson o ELA. Necesitamos contrastar esos hallazgos en cerebros humanos». Insistió también en que «no podemos generar tejido cerebral, igual que no podemos generar sangre. La donación de cerebros es insustituible para avanzar en el conocimiento y generar soluciones que nos acerquen a mejores diagnósticos, a terapias más eficaces. A salvar y mejorar vidas».

El profesor de Felipe, por su parte, parafraseó a Cajal, afirmando quey puso en valor la importancia de tener un banco de cerebros con datos científicos de calidad. Algo posible en España, en parte, gracias a la Fundación.Todos los ponentes le mostraron a la Reina Doña Sofía su mayor agradecimiento por hacer posible una labor de la que, sin duda, dependerá nuestro futuro.