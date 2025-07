Miles de médicos residentes van a la huelga en Inglaterra para exigir un aumento salarial

Miles de médicos residentes iniciaron este viernes en Inglaterra una huelga de cinco días en reclamo de mejora salarial, aunque el Gobierno británico ha insistido en que la interrupción de los servicios de la Sanidad pública serán mínimos.

Los médicos residentes piden un incremento salarial del 29 % porque, a pesar de los recientes aumentos, consideran que el salario es significativamente inferior en términos reales al que tenían en 2008, debido al fuerte incremento del coste de vida en el Reino Unido.

A pesar del paro, las autoridades han instado a los pacientes que acudan a las consultas del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), a menos que se les notifique su cancelación.

Las consultas de medicina general abrirán con normalidad y la atención de urgencias seguirá disponible, según las autoridades.

El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió hoy, en un artículo en el diario 'The Times', que las huelgas de los residentes "causarían un daño real" en los servicios.

"La vía elegida por el Comité de Médicos Residentes de la BMA (Asociación Médica Británica) significará que todos saldremos perdiendo. Mi llamamiento a los médicos residentes es este: no sigan a los líderes de la BMA por este camino perjudicial. Nuestro NHS y sus pacientes los necesitan", escribió Starmer.

"La mayoría de la gente no apoya estas huelgas. Saben que causarán un daño real", agregó.

"No es justo para los pacientes. No es justo para el personal del NHS, que tendrá que cubrir a quienes toman medidas. Y no es justo para los contribuyentes. Estas huelgas amenazan con retrasar el progreso que hemos logrado en la reconstrucción del NHS durante el último año, frenando la recuperación", subrayó.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, en una carta enviada a los médicos residentes, dijo que lamentaba "profundamente" esta situación y agregó que estos profesionales han tenido un incremento salarial promedio del 28,9 % bajo el actual Ejecutivo laborista.

"La huelga siempre debe ser el último recurso, no la medida que se toma inmediatamente después de un aumento salarial del 28,9 % por parte de un Gobierno comprometido a colaborar con vosotros para mejorar aún más sus vidas laborales", agregó.

En el primer año de formación tras finalizar la carrera de medicina, los médicos residentes ganan un salario bruto de 38.831 libras (44.655 euros), con un promedio de 48 horas semanales, mientras que en el segundo año asciende a 44.439 libras (51.104 euros), pero al finalizar la residencia, los salarios superan las 73.000 libras (83.950 euros).

Cuando hacen turnos de madrugada, fines de semana y jornadas más largas, reciben pagos adicionales.