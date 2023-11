El misterioso significado del 11:11, ¿por qué para unos significa buena suerte mientras que otros lo relacionan con la muerte?

¿Alguna vez has oído hablar del 11:11? ¿Alguien ha visto que en el reloj marcaban las 11:11 y te ha dicho 'corre, pide un deseo'? Durante los últimos años, muchas personas han relacionado este número con la buena suerte, por ello creen que se debería pedir un deseo a esa hora. Sin embargo, para muchos otros, su significado es más oscuro, incluso creen que está relacionado con la muerte.

Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué un simple número para unas personas puede ser bueno mientras que para otras es todo lo contrario? En primer lugar a este respecto, cabe señalar que el 11:11 solo hace referencia a la hora del día, no al día 11 de noviembre como muchos otros creen.

El 11:11 y la buena suerte

Los que creen en el 11:11 como sinónimo de buena suerte, comparten esta hora con sus amigos y familiares. Muchos además lo hacen por redes sociales donde suben un pantallazo de la hora y desean sus mejores deseos a todas las personas a las que quieren. De hecho, esta hora ha sido traducida como un sentimiento muy positivo de que "todo va a ir bien".

Para los que creen que es buena idea pedir un deseo a las 11:11, lo comparan con otros gestos de buena suerte como el de haber visto una estrella fugaz o como cuando se cae una pestaña y una persona la sopla para pedir un deseo.

El 11:11 y la oscuridad y la muerte

Sin embargo, hay otras muchas personas que creen que el 11:11 está relacionado con la muerte. Esto es debido principalmente al ataque contra las Torres Gemelas que ocurrió el día 11 (aunque de septiembre), en el año 2001 y en el vuelo 11 de American Airlines, que fue el primer avión en impactarse.

Si se consulta la Biblia, concretamente Jeremías 11:11, se dice que "así ha dicho el Señor, he aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé". Otro motivo por el que este grupo de personas creen que el 11:11 solo atrae cosas malas y negativas.

¿Qué significado tiene la numerología 11:11?

Atendiendo a la numerología, el número 1 significa la unidad total: el comienzo de algo, la fuerza y la energía. Por lo que la unión de dos unos, 11, es conocido como el 'número maestro' que significa "superconciencia". Al 1 también se le asignan valores como la sabiduría, la intuición y la percepción.

Además, si a la unión de los dos unos, los separas y los sumas, forman un 2. Esto significa 'dualidad' que está relacionada con el arte, la inspiración y la conciencia colectiva. De hecho, se cree que el resultado del 11 es la conexión con la luz y lo oscuro y la vida y la muerte. Esto se debería a la "superconciencia" citada anteriormente y a la "dualidad" del 2 por los antónimos entre la luz y lo oscuro y la vida y la muerte.

Es debido a la numerología que existe un tercer grupo de personas que creen que el 11:11 está relacionado con los viajes místicos. Pues según el esoterismo, la hora 11:11 abre un portal a otros mundos superiores. Lo que para unos es algo positivo pero para otros es algo negativo, la oscuridad de la que se hablaba.

La creencia de estos viajes místicos también se debe a que en 2012, cuando se creía que se acabaría el mundo, el 11:11 permitiría a la humanidad experimentar una transformación física o espiritual que significaría el comienzo de una nueva era.

A modo de curiosidad o extraña coincidencia, y aportando un valor extra al 11: los últimos cinco presidentes de Estados Unidos tienen once letras en sus nombres: Joseph (Joe) Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.