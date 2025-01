Mónica García ante las críticas a la exclusividad: "Ser jefe de servicio no es una obligación"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la exclusividad de los jefes de servicio en los hospitales públicos, señalando que estos cargos conllevan una alta responsabilidad y deben estar dedicados exclusivamente al Sistema Nacional de Salud (SNS). Según la ministra, esta medida no es obligatoria para los profesionales, ya que optar a estos puestos es una decisión voluntaria. "Quien quiere ocupar este puesto, se presenta, y el que no, no se presenta", ha expresado.

Esta propuesta, que forma parte de un borrador para reformar el estatuto marco en negociación con los sindicatos, ha generado críticas, entre ellas las del sindicato Amyts, que advierte sobre las dificultades para cubrir estas plazas debido a la limitada retribución adicional, de unos 300 euros brutos mensuales.

Sanidad también busca aplicar esta exclusividad a aquellos con reducción de jornada por cuidado de menores o mayores, argumentando que esta reducción debe destinarse exclusivamente a esos cuidados y no a actividades en la sanidad privada. "Si te coges una reducción de jornada para cuidado de menores o mayores, tendrá que ser para cuidado de menores o de mayores y no para irte a trabajar a la privada. Es bastante evidente", ha zanjado.

García ha enfatizado que los jefes de servicio y gestores son fundamentales para el prestigio del SNS y ha subrayado la necesidad de contar con personal plenamente dedicado al fortalecimiento del sistema público de salud, como ocurre en grandes empresas o en la Administración General del Estado. "Es obvio que alguien que se está destinando a labores de gestión y de responsabilidad dentro de un servicio no puede ejercer dos labores a la vez primero, porque puede haber un conflicto de interés, y segundo, porque el SNS debe reforzarse".

La ministra concluyó recordando que ser jefe de servicio "no es una obligación, la gente se presenta, el que no quiera no se presenta, no hay una raza única de jefe de servicio", pero quienes aspiren al puesto deberán aceptar la cláusula de exclusividad.