Un muerto y un herido tras volcar un camión en la provincia de Zaragoza

Entre los términos de Tauste y Gallur

una persona ha resultado fallecida y otra herida tras volcar, en la tarde de este martes, el camión que conducían en el kilómetro 7 de la A-127, entre los términos de Tauste y Gallur.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) de los parques de bomberos de Tauste, Ejea de los Caballeros y Tarazona se trasladaron hasta el lugar del accidente para realizar labores de excarcelación de la persona fallecida.

El otro ocupante pudo salir por su propio pie y ha sido trasladado un centro hospitalario de Zaragoza. En el operativo también ha participado el 061 y la Guardia Civil.

