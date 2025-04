Una mujer cubana de 87 años rompe a llorar al entrar a Mercadona por primera vez: “Veo todo tan barato...”

Ir al supermercado es una actividad totalmente normalizada en España. Las personas acuden de forma regular a los establecimientos a realizar la compra básica para el día a día, aunque también, a veces, se acude para darse algún capricho de algún dulce que se quiere tomar. En ese aspecto Mercadona siempre sobresale con productos de calidad e innovadores. Uno de los antojos más habituales es el chocolate y ahora la cadena valenciana ha lanzado unas barritas de pistacho, que para un joven son "100% la mejor cosa de chocolate que ha sacado Mercadona".

No es el único, en España disponemos de multitud de postres y casi de cualquier tipo de alimento para todos los gusto. Sin embargo, esto no es igual en todos los países. Hay en zonas en las que el abastecimiento no es el adecuado, lo que hace que no haya muchos productos básicos y que los precios estén por encima de lo habitual. Uno de los países que ha sufrido la pobreza en los últimos años es Cuba y para comprobarlo solo hay que ver la reacción de una mujer de 87 años que visita por primera vez el Mercadona junto con su nieto '@rumi.bro', que le grabó un vídeo que pone la piel de gallina.

La reacción de una abuela llegada de Cuba al visitar el Mercadona

La mujer observa la estantería de los dulces con una sonrisa de oreja a oreja mientras su nieto la graba. Va cogiendo diferentes tipos de dulces y alucina con cada uno más que con el anterior: "¿Esto son pastelitos?", se pregunta. Su nieto le enseña otros y los ve como si fuera algo de otro planeta: "Qué rico". Aunque su mayor sorpresa es el precio: "Es tan barato". No se lo termina de creer y lo repite otra vez: "Yo lo veo tan barato todo que me quedo...".

El cámara le saca la comparación: "Casi igual que en Cuba, de donde venimos nosotros". Ella contesta con contundencia: "¿De dónde? En Cuba no existe". Hace hincapié en ello: "Ni siquiera de mentira vemos eso", comenta mientras sigue viendo productos completamente sorprendida. Incluso se agacha para ver otros dulces y su nieto se acerca para pedir prudencia: "Cuidado". Sin embargo, ella lo coge y también pregunta por este otro dulce, del que opina del precio: "Este es más caro".

La emoción de esta mujer

Si en el primer vídeo lo que se muestra es la sorpresa, en un segundo se muestra una total emoción. Nada más empezar se la ve llorar, teniendo que incluso limpiarse con un pañuelo. Su nieto pequeño no lo entiende: "¿Por qué lloras abuela?". La respuesta de la abuela es emocionante: "Porque siempre me cae poco de eso". En esta ocasión está con los helados, en la cámara de congelados. Cuenta a sus nietos su historia: "¿Sabes cuánto me costaban a mí esos copitos?".

Ella echa la mente atrás: "Me costaban veinte centavos cuando mis hijas eran chiquiticas, hace cien años por lo menos", afirmaba sin perder el humor pese a la emoción. Sigue focalizada en el producto: "Lo que viene dentro es un helado de coco". Su nieto se vuelca con ella: "Ahora todos los días vas a comer esto, no te preocupes más". Concluye con una contundente frase: "Esos tiempos se acabaron", en relación al sufrimiento de la mujer en Cuba.