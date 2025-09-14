Nueve afectados por inhalación de humo en un incendio en Palma

Los Bomberos de Palma han actuado este domingo en un incendio originado en el tercer piso de un edificio situado en la calle Menorca, 5, en Palma.

El fuego se ha originado a las 13:10 horas en la cocina del inmueble y se ha extendido al resto de estancias, según la información del Ayuntamiento de Palma.

Los Bomberos, Policía Nacional y Policía Local han acudido al lugar y los efectivos han extinguido el fuego, que ha dejado el piso bastante afectado, informa Ep.

En la vivienda afectada viven siete personas, entre ellas dos menores de edad. Ningún residente ha sufrido daños personales a pesar de los "importantes desperfectos" ocasionados por el incendio.

Según ha informado el SAMU 061, la ambulancia desplazada al lugar ha atendido a nueve personas afectadas por inhalación de humo, dos de ellas agentes de la Policía Nacional. Todas las personas han sido atendidas en el lugar.