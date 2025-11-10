El obispo de Cádiz, bajo la lupa por presunto abuso sexual

El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España investiga una denuncia presentada contra el actual obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por presuntos abusos sexuales a un menor en los años 90. La propia Diócesis andaluza confirmaba así el proceso abierto contra el prelado de 76 años, después de que el diario «El País» desvelara el contenido de la carta que el denunciante envió el pasado verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en la que detalla cómo y cuándo se habrían producido las supuestas agresiones.

Según su relato, en 1994, cuando tenía 14 años, el que fuera rector del seminario de la Diócesis de Getafe habría comenzado a abusar de él en el Cerro de los Ángeles, sede del centro formativo. El joven llegaría a ingresar como seminarista y solo cuando abandonó este proceso de discernimiento, con 21 años, se acabó su relación con el hoy obispo. «Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos», escribe el denunciante, que ofrece detalles concretos sobre el sufrimiento que habría padecido. Incluso desvela que habría participado en una terapia de conversión de la homosexualidad por indicación de Zornoza. En la carta explica que, años después, en un diálogo de tú a tú, el prelado «simplemente me dijo que nunca fue su intención, aunque me reconoció la manipulación y abusos».

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha reconocido este lunes desde Gran Canaria que el hecho de que el Vaticano haya abierto la investigación «concede una verosimilitud a la acusación». «La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente», añadía el arzobispo de Valladolid.

«Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas», sentenciaba por su parte la Diócesis de Cádiz y Ceuta en un comunicado al trascender el testimonio.

En la misma nota, desde el Obispado andaluz se mostraba «plena confianza en la justicia», se ofrecía su colaboración y se hacía un llamamiento para solicitar «el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas».

El comunicado también aclaraba que el obispo «ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo». Lo cierto es que Rafael Zornoza presentó su renuncia en julio de 2024 tras cumplir los preceptivos 75 años de la jubilación episcopal. A priori, según ha podido saber este periódico, estaba previsto un relevo más o menos inmediato, que casi un año y medio después no se ha producido por varios factores: desde el relevo papal al cambio de nuncio en nuestro país.

Este caso ha adquirido relevancia porque por primera vez trasciende que un obispo español está siendo investigado por la propia Iglesia, después de las reformas implementadas por Francisco. Si bien habría prescrito por la vía civil, el Pontífice levantó esta prescripción en el ámbito canónico. Una vez que la denuncia llegó a Doctrina de la Fe y tras comprobar verosimilitud en el relato, el departamento vaticano lo remitió al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, al que correspondería realizar la investigación como metropolitano de la zona de Cádiz. Saiz Meneses se inhibió y lo trasladó al Tribunal de la Rota para garantizar la independencia del proceso. Fuentes eclesiales comparten con LA RAZÓN su extrañeza porque no se haya tomado medida cautelar alguna con el obispo.

En paralelo, desde el Obispado de Getafe, donde supuestamente sucedieron los hechos, ha publicado otro comunicado para manifestar que «hasta el día de hoy ninguna instancia oficial de la Diócesis ha recibido alguna acusación formal». De la misma manera, desde Getafe ofrecen su «colaboración» ante el proceso abierto y manifiestan «su firme condena de todo tipo de abuso».