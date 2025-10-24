Obispos españoles invitan a "conectar la santidad con el día a día"

La Conferencia Episcopal invita a "conectar la santidad con el día a día" con la campaña 'Tú también puedes ser santo', que se llevará con motivo del Día de la Iglesia Diocesiana --que se celebra cada 9 de noviembre-- y que se ha presentado este viernes a los medios. "En todos los amigos y amigas de Dios encontrarás cada día la inspiración que necesitas para llevar una vida de santidad", señala.

En la página web 'https://www.portantos.es', el secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presenta las huellas que dejaron los santos, beatos o venerables para que su historia sea "un ejemplo de fe en la vida cotidiana". Además, detalla el impacto que suponen estas personas en cada diócesis y las actividades que se generan a su alrededor.

En concreto, el apartado 'Huellas' presenta un mapa interactivo con las diócesis españolas en el que se ofrece los lugares donde vivieron los santos, su casa natal, museos específicos o donde se conservan sus restos, que son meta de peregrinación y oración. "Ahí nos damos cuenta que fueron mujeres y hombres de carne y hueso", indica la institución.

Asimismo, la pestaña 'Rostros' muestra la biografía y una oración de algunos santos, beatos o venerables españoles como santa Teresa de Jesús, san Francisco Javier, san Pedro Poveda, la beata Victoria Díez o el venerable Faustino Pérez Manglano. De manera más general, la web enseña el impacto que la actividad de la Iglesia tiene en las diócesis.

"Detrás de muchas realidades con las que convivimos, nos encontramos que muchos pueblos y ciudades tuvieron su origen en hombres y mujeres de fe. También se observa que llevan su nombre plazas, calles o templos, además de diferentes curiosidades en torno a estos hombres y mujeres", explica.

La web también ofrece un buscador donde se pueden consultar las revistas 'Nuestra Iglesia', editadas con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, personalizadas por diócesis y en los diferentes idiomas, como memoria particular de las mismas, con los principales ingresos y gastos. En estas publicaciones se muestra el alcance de la labor que realiza la Iglesia, una visión general de todo lo que supone el anuncio, la celebración y la vivencia de la fe en cada una de las diócesis de España.