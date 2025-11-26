El Papa León XIV emprende este jueves el primer viaje apostólico de su pontificado

El Papa León XIV emprenderá este jueves 27 de noviembre su primer viaje apostólico, con destino a Turquía y Líbano, haciendo una parada en İznik (Nicea) para participar en la celebración ecuménica del Concilio de 325. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, destacó tres temas clave del viaje: el ecumenismo, la paz y la situación de los cristianos de diversas denominaciones en los países visitados.

Durante su periplo, el Pontífice pronunciará nueve discursos, cinco saludos y dos homilías, además de mantener encuentros institucionales, celebraciones ecuménicas, oraciones en tumbas de santos y visitas a lugares históricos y simbólicos, como las excavaciones arqueológicas de Nicea, la Mezquita Azul en Estambul y el puerto de Beirut, escenario de la devastadora explosión de 2020. También recorrerá centros para pobres y enfermos y celebrará encuentros con la comunidad local.

En su primer día completo en Turquía, el viernes 28 de noviembre, el Papa Prevost se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y agentes pastorales en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul y, más tarde, visitará la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres. Tras un breve vuelo en helicóptero a Nicea, la actual Iznik, el Pontífice participará en un servicio de oración ecuménico cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito. Al regresar ese mismo día a Estambul, el Papa se reunirá con los obispos de la Delegación Apostólica.

El sábado 29 de noviembre, el Papa León XIV comenzará su día con una visita a la Mezquita del Sultán Ahmed, la famosa Mezquita Azul, antes de reunirse en privado con los líderes de las iglesias locales y las comunidades cristianas en la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem. Durante su estancia en el país, también se reunirá con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, y ambos líderes firmarán una Declaración Conjunta en el Palacio Patriarcal. También celebrará una misa en el Volkswagen Arena de Estambul, visitará la Catedral Apostólica Armenia y asistirá a la Divina Liturgia en la Iglesia Patriarcal de San Jorge.

El 30 de noviembre por la tarde, el Papa Prevost se despedirá de Turquía y partirá en avión hacia Beirut, Líbano. A su llegada, se reunirá por separado con el presidente de la República, Joseph Aoun, el presidente de la Asamblea Nacional y el primer ministro del Líbano.

Al día siguiente, el 1 de diciembre, el Pontífice visitará la tumba de San Charbel Makluf en el Monasterio de San Marún en Annaya; acudirá al Santuario de Nuestra Señora de Líbano en Harissa, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, personas consagradas y agentes pastorales; celebrará un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires de Beirut y se reunirá con jóvenes del Líbano en la plaza frente al Patriarcado Maronita de Antioquía en Bkerké.

El último día del viaje, el martes 2 de diciembre, el Papa visitará al personal y a los pacientes del Hospital De La Croix en Jal Ed Dib y, posteriormente, rezará en silencio en el lugar de la explosión del puerto de Beirut, ocurrida en 2020. A continuación, celebrará una misa en el paseo marítimo de Beirut y, posteriormente, se trasladará al aeropuerto para regresar a Roma.