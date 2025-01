Algunas zonas de la casa, como la entrada o la vitrocerámica, se ven claramente y a simple vista cuando están sucias, y necesitan un mantenimiento muy regular. Otras, por inaccesibles o poco transitadas (como el bajo del sofá o el alto de la nevera), se limpian cada mucho más tiempo. Sin embargo, gran parte de los problemas de funcionamiento o incluso de contaminación que se pueden dar en nuestro hogar vienen precedidos por una falta de higiene que no hemos sabido detectar.

Contando con que todo el mundo quiere mantener su casa lo más limpia posible y no 'barrer debajo de la alfombra' la suciedad (en este caso, en sentido literal), en muchas ocasiones descuidamos ciertos rincones o recovecos del hogar que no se encuentran a simple vista. Algunos de ellos, como del que venimos a hablar hoy, realmente no necesitan ser higienizados a fondo salvo dos o tres veces al año, cuando se realice la limpieza general.

En muchas ocasiones dejamos pasar alguna de estas rutinas de limpieza porque llevarlas a cabo se nos hace muy tedioso o complicado, pero existen ciertos 'trucos' que poner en marcha para dejar las partes más inaccesibles de la casa relucientes sin tener que invertir mucho esfuerzo ni tiempo. Mantener nuestro hogar más limpio mejora tanto la salud como el estado de ánimo de quienes la habitan.

Parece limpia, pero está llena de cal: así puedes dejar la alcachofa de la ducha como el primer día

La alcachofa de la ducha, con el tiempo, acumula cal, residuos de jabón y otros minerales presentes en el agua, lo que reduce la presión del agua y puede llegar a estropearla o incluso empeorar las condiciones de higiene. Limpiarla regularmente es esencial para asegurarse un buen funcionamiento y para prevenir la proliferación de bacterias, hongos y otros patógenos.

Existen muchos tipos de alcachofas de ducha en el mercado, de cientos de formas y tamaños diferentes, pero esencialmente se pueden limpiar todas con el mismo método que expondremos a continuación, con alguna variante. Por norma general, la mayoría de los cabezales de ducha son fácilmente desmontables, y basta con aflojar su tuerca para separarlas del tubo.

Para dejar la alcachofa como el primer día, eliminar la cal casi en su totalidad y matar todos los posibles patógenos, bastará con dejarla sumergida en una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio durante al menos una hora. Si se prefiere, puede dejarse en remojo toda la noche, aunque para las alcachofas que estén fabricadas en latón, este tiempo no debería exceder la media hora, ya que la acidez del vinagre podría estropear el metal.

Pasado este tiempo, la cal y los restos de jabón o suciedad internos se habrán ablandado mucho, lo que facilita enormemente su limpieza. Después de aclarar el cabezal con abundante agua caliente, se debe utilizar un cepillo de dientes viejo, un palillo, un alfiler o un clip para limpiar los orificios obstruidos. Para dejar la superficie brillante, se recomienda utilizar un cepillo de dientes viejo suave, y no un estropajo, ya que este podría dejar marcas o rayones.

Una vez limpios todos los agujeros, ya podremos pasarle una bayeta y dejar secar bien el cabezal, que estará higienizado y listo para instalarlo de nuevo en nuestra ducha. Para alcachofas que no puedan o no sean tan fáciles de desmontar, se puede llevar a cabo el mismo método, pero envolviendo el cabezal con una bolsa de plástico llena de la solución de vinagre y bicarbonato, de forma que quede bien sumergido.

Como se suele decir popularmente, 'es más fácil prevenir que curar' y, aunque esta limpieza debería realizarse dos o tres veces al año, hay formas de prevenir que la alcachofa se ensucie tanto. Es muy importante entonces ventilar muy bien el baño después de cada ducha, para evitar la acumulación de vapor y la precipitación de las sales minerales que dan lugar a la cal. Además, en regiones donde el agua es muy 'dura' o concentrada, este procedimiento debería llevarse a cabo con mayor regularidad.