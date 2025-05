Una pareja acaba indignada por la respuesta de una camarera al pedir la cuenta en un bar: “Se quedó en el pasado”

Ir al bar a tomar algo con amigos o familiares es casi deporte nacional en España. Aunque sin ningún misterio, es una de las actividades más repetidas en el tiempo de ocio y a la hora de socializar en España, especialmente con el buen tiempo que reina durante los meses de verano. Es prácticamente imposible ver un bar vacío y encontrar sitio en las terrazas se convierte en una batalla en casi todo el país. Sin embargo, para que se pueda dar el servicio de terraza se necesita algo básico: camareros.

Sin embargo, desde el sector de la hostelería ya se está avisando de la crítica situación que espera este verano puesto más de 100.000 vacantes podrían quedar desiertas. Las condiciones laborales, entre otros problemas, pueden explicar esta escasez. El 95% de los trabajadores considera que el salario que recibe no se corresponde con el esfuerzo requerido. Este cansancio y la falta de motivación puede llevar a situaciones en las que el trabajador no actúe como es debido.

También hay ocasiones en las que hostelero, que puede ser el propio dueño, se extralimita por intentar ser más gracioso de lo debido y acaba provocando una situación embarazosa. Una situación de este tipo le ocurrió a una pareja en un bar al cenar. Ambos dejaron una reseña, recogida y publicada en 'X' por 'Soy Camarero', autor del libro 'Soy camarero. El cliente NO siempre tiene la razón'.

Esta es la reseña más embarazosa

La reseña no tiene nada que ver con la comida que pudo degustar esta pareja: "No entraré a valorar la comida", señala el hombre. Toda la reseña está dirigida al momento del pago, lo que muestra que la opinión del cliente puede estar marcada por cualquier momento desde que entra hasta que sale del establecimiento. Tras explicar el asunto de la comida, el cliente explota: "Pero que, cuando fuera mi pareja a pagar, la camarera hiciera comentarios de que las mujeres no deberían pagar...".

Este comentario clasista y machista ya está fuera de por sí, pero la camarera no se detuvo ahí y siguió insistiendo: "Espero que al menos le hagas luego un Bizum de tu mitad", añadió la trabajadora. Esto acabó por completo con la paciencia del cliente, que mostró su indignación total: "No tiene justificación ninguna. Ni sabe lo que paga cada uno ni le importa. Menuda falta de respeto". Una muestra perfecta de lo que nunca debe hacer un trabajador de la hostelería.

Indignación general por el comentario

"La camarera se quedó en el pasado…", comentó el usuario 'Soy Camarero' al lado de la captura en la que mostraba la reseña. Es cuanto menos sorprendente ver un comentario de este calibre en pleno 2025. Esta publicación ha llegado a 22.000 personas, provocando una multitud de respuestas. Uno de ellos resume el sentir general: "Cuando se trabaja de cara al público, sea cual sea el trabajo, uno se abstiene de buscar conversación y mucho más de meter las narices donde nadie le llama. Para soltar gilipolleces ya está la clientela".