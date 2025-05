PAU 2025: qué hay qué comer para afrontar la Selectividad a pleno rendimiento

Menos cafeína y azúcar y más deporte y frutos secos para alimentar la memoria son algunos consejos que expertos y educadores recomiendan a los miles de jóvenes que estos días preparan la nueva prueba de acceso a la universidad (PAU), mientras les recuerdan que nueve de cada diez aprueban. El 91,7 % del alumnado de segundo de bachillerato que se presentó a la PAU en 2024 aprobó y en la fase general, la obligatoria, el aprobado fue prácticamente del cien por cien, exactamente del 97,3 %.

Son datos que profesores de bachillerato y educadores recuerdan al alumnado estos días con el objetivo de rebajar el estrés y la ansiedad que vive la mayoría de chicos y chicas. "Hay que convencerles de que están suficientemente preparados para afrontar con garantías estas pruebas. Desde primero de bachillerato se les habitúa a ese modelo de preguntas", señala a EFE Javier Iglesias, presidente de la asociación Aesece, que representa a 141 centros de Bachillerato concertado.

Además, en la mayoría de institutos el alumnado realiza exámenes tres días seguidos del mismo modo a los organizados por la PAU, ya que el profesorado es consciente de que esta prueba dispara la ansiedad al ser unos exámenes en los que muchos alumnos ven "que se juegan su futuro".

Un calendario de estudio

Para el alumnado lo más importante es organizarse bien el tiempo de estudio.

La receta de los educadores y psicólogos consultados por EFE dice:

- Hacer un calendario y dividir el temario en bloques y días. El mayor esfuerzo será en la primera semana y los últimos días solo repaso.

- Planificar bloques de 45 minutos con descansos y alternar asignaturas teóricas y prácticas.

- Esquemas, mapas con conceptos y priorizar contenidos clave.

- Estudiar en voz alta también puede facilitar la comprensión y la retención de la información.

- Tener un espacio ordenado, bien iluminado y libre de distracciones. Fuera el móvil y las redes sociales.

- Acercarse a conocer el centro donde irá el alumno es fundamental para controlar la distancia.

Alimentar la memoria

"No tengo un límite marcado de pausas de descanso, paro cuando me desconcentro, salgo de mi habitación, me doy un paseo por la casa y voy a la cocina a comer algo", señala a EFE Victoria, estudiante de PAU del Instituto público Fortuny de Madrid, que refleja el 'modus operandi' de la mayoría de sus compañeros.

Sin embargo, la alimentación en época de exámenes tiene un papel crucial en el rendimiento, y educadores en Ciencias de la Salud alertan del abuso de cafeína, azúcares o bebidas energéticas para afrontar los exámenes.

"Producen efectos verdaderamente negativos porque les sobreestimula", advierte a EFE el orientador del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Sergio Cook.

Estos son algunos consejos para mejorar la concentración:

- Pescado azul, frutos secos y semillas como la chía o el lino mejoran la velocidad mental, mientras que el queso y la carne previenen la fatiga.

- El chocolate negro de alta pureza mantiene la mente más despierta, y los huevos y los cereales integrales aportan energía al cerebro.

A esta alimentación hay que sumarle ocho horas de sueño al día y algo de ejercicio o meditación para relajar la mente.

El primer día de exámenes

Lengua Castellana y Literatura marca la primera prueba a superar y para psicólogos y profesores, una vez conocido el espacio y la mecánica del examen, la mayoría de alumnos se da cuenta de que no es tan complejo.

Para afrontar ese día es recomendable:

- Desayunar con cereales, frutos secos, frutas, aguacate o huevos y evitar la bollería o los alimentos procesados.

- Salir con el doble de tiempo hacia el centro de examen.

- Llevar varios bolígrafos y comenzar por las preguntas más fáciles; dará seguridad y confianza al alumno.

- Letra clara y destacar las partes más importantes, también es aconsejable.

- Entre los horarios de las pruebas, se pueden tomar tentempiés ligeros, como fruta, chocolate negro o frutos secos, para mantener los niveles de energía.

- Y para comer un plato de pasta, arroz o patatas, sería adecuado.

"Y si nos ponemos nerviosos y nos bloqueamos paramos y repasamos la tabla de multiplicar", señala a EFE el profesor de la Universidad CEU San Pablo Fernando Miralles, como técnica para obligar al cerebro a pensar en otra cosa.