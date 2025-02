Los pedófilos se refieren a niños como 'Caldo de Pollo' y en muchos casos son padres

El jefe y dos agentes del Grupo 41 de la Policía Nacional, que persiguen delitos sobre pornografía infantil, han explicado que los pedófilos se refieren a los niños menores de edad como 'Caldo de Pollo' cuando realizan búsquedas en páginas web o en aplicaciones de mensajería instantánea, y en muchos casos son padres de familia.

Así lo han dicho en una entrevista a Europa Press, en la que han detallado que el juego de palabras de 'Caldo de Pollo' (CP) se refiere a Child Pornography (pornografía infantil en inglés), aunque también utilizan la palabra 'pedo' en el buscador, de pedofilia, o 'PTHC' para referirse a imágenes de sexo explícito con menores.

También hay una serie de símbolos que indican las preferencias del pedófilo: un triángulo azul, cuando les gustan los niños; un corazón rosa, si se siente atraídos por niñas; o una mariposa, si les gustan ambos sexos, y los utilizan en algunos programas "para identificarse entre ellos".

El perfil de los pedófilos es el de un hombre en el 99,9% de los casos y "se acerca mucho al de las películas: personas con rasgos de personalidad especiales", aunque de edades muy diversas, de menores de edad a jubilados, a pesar de que la mayoría tienen entre 30 y 60 años.

"En muchos casos son padres de familia. Este delito es un delito muy íntimo. Tienen que encontrar el momento de intimidad para consumir eso. El 50% son sólo consumidores, mientras que hay otros que sólo almacenan los archivos, es su filia", alegan los agentes.

Uno de los factores más comunes para empezar a consumir este tipo de imágenes es la curiosidad: "Hay chavales de 15 o 17 años que miran pornografía de su franja de edad. Eso no es delito, pero si profundizas, si sigues viendo pornografía de personas de 15 o 17 años a medida que pasan los años, allí tenemos un problema".

Los pedófilos comparten e intercambian material en la 'Deep Web'; en varias plataformas de mensajería instantánea o incluso en redes sociales, pero las compañías como Google tienen un sistema que identifica los archivos y cuando hay mucha cantidad, "salta la alarma y denuncian a la policía".

Además, han detallado que en los grupos "tienes que participar, porque si estás allí sólo para mirar, se mosquean, y para ellos es como una señal de alerta y te suelen echar".

La mayoría de vídeos que comparten son antiguos, incluso de los años 90, pero en los grupos de pedófilos quieren "novedad".

Después de tener varios indicios de que una persona comparte y consume pornografía infantil, los agentes del Grupo 41 --3 mujeres y 4 hombres-- piden una orden judicial para poder entrar en el domicilio para llevarse los aparatos electrónicos y detener al presunto pedófilo.

"Llegas a la casa y te encuentras a un matrimonio normal con dos hijos, y cuando llegas tienes que leer el auto para avisar de que estamos allí por un tema de pornografía infantil y entonces allí se les cae el mundo abajo, sobre todo a las mujeres", han dicho.

Por contra, la reacción de los pedófilos es no negar los hechos: "Incluso hay muchos que tienen remordimientos y tienen la necesidad de que, en el momento que entramos en su casa, decirlo todo. Saben que no está bien, evidentemente lo saben".

"Tienen hijos en casa de la misma edad de algunas de las víctimas de los vídeos, pero saben separarlo. Hay gente que no le ve o no analizan la gravedad de lo que está pasando en el otro lado de la pantalla", han expresado.

La mayor cantidad de contenido de pornografía infantil "viene de América del Sur, Rusia y Asia, y normalmente son niños en situaciones un poco complicadas que se ofrecen a través de la 'Deep Web'".

"No son conscientes del delito. Los sexualizan muy pronto y esos comportamientos se normalizan", han añadido, y al ser preguntados por cómo identifican a las víctimas, han respondido que si son de países lejanos no pueden hacer nada, pero si ven que pueden ser del entorno del pedófilo, se les pregunta a ellos mismos --muchas veces contestan-- y, si no, se enseñan fotografías de la víctima al entorno.

También hay casos de pornografía en la vida real, en el que "el que tiene esos gustos se va al parque o en las duchas de la playa y está allí sentado haciendo fotos".

Sin embargo, "hay más casos virtuales porque el acceso es muy fácil", pero --en sus palabras-- si se cansan de los vídeos de Internet, van a un parque cualquier tarde o a la playa y hacen contenido para su disfrute.

Los miembros del Grupo 41 hacen charlas en colegios sobre ciberseguridad y aconsejan a los alumnos no colgar nada en la red: "En el momento que cuelgas algo en Internet, se perdió la pista".

También han avisado de que los archivos se quedan en la nube: "Todo deja rastro, si has tenido algún archivo, podemos encontrarlo".

Al ser preguntados por las características que debe de tener un agente de su grupo, han dicho: "Tener aguante, no hay más", ya que repasan todo el material intervenido en los registros y pueden estar días mirándolo.

"Lo miras y haces callo. Abres, miras, abres, miras", dice otro agente del grupo, aunque ha aclarado que tienen apoyo psicológico por si lo necesitan.

Además, tienen que mirar todos los archivos que encuentran: "Entre los miles de archivos, quizás hay uno que ha hecho él. Eso es lo que nos interesa, porque esa víctima posiblemente sea más cercana y nos fijamos en la calidad de la imagen para ver cuándo ha podido ser grabada".

En la provincia de Barcelona estos 7 agentes hacen la recepción y centralizan las denuncias de pornografía infantil de Catalunya, aunque si durante la investigación identifican que el posible autor de los hechos está en otra provincia, se la trasladan a los compañeros de Lleida, Tarragona o Girona.

Este mes de febrero tienen 8 entradas y registros programadas, que se planifican en función de la operatividad del grupo y de la autorización del juez, mientras que el año pasado realizaron 60 entradas en Barcelona, además de otras en otras provincias, por lo que "podrían ser unas 100".

Preguntados por cómo ha cambiado la pornografía a raíz de la Inteligencia Artificial (IA), han agregado que esta herramienta se está empezando a utilizar para "usos maliciosos", ya que se puede generar contenido nuevo a partir de una fotografía o desde cero.

"Hace 2 años esto no existía. Tenemos que avanzar en la misma velocidad que avanza la sociedad para ver la fortaleza que podemos tener nosotros con el uso de la IA", ha apuntado uno de los agentes, pero ha indicado que, a nivel operativo, el procedimiento de investigación es el mismo.

Durante el año pasado encontraron algunos casos de pornografía infantil generada con IA, y este año ya han hallado "un caso de generación de cero, inventada, de una calidad brutal, hiperrealista".

Para formarse en este aspecto, los agentes asisten a varios congresos, como el 'Ciberworld', que se realiza en la Escuela de Policía de Ávila con profesionales del ámbito privado y público sobre la generación de imágenes "para mantenerse al día".