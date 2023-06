¿Tu perro no come? Todo lo que necesitas saber para solucionar el problema

Que un perro pierda el apetito de vez en cuando es algo relativamente normal… o por lo menos, no es algo tan inusual como para tener que alarmarnos de inmediato. Ahora bien, esto no significa que debamos ignorarlo. Si el animal no ha comido en 24 horas y todavía no hemos sido capaces de encontrar una explicación a este comportamiento anómalo, es importante que busquemos atención y asesoramiento veterinario.

Este asunto es mejor abordarlo cuanto antes, porque esta falta de apetito podría ser síntoma de alguna enfermedad subyacente, especialmente si su perro presenta otros síntomas al mismo tiempo. En este caso, lo que debemos descartar de inmediato es hacerle pasar hambre en un intento de obligarlo a comer la dieta prescrita.

En su lugar, hable con su veterinario acerca de las posibles alternativas. En casos más severos, su veterinario puede recetar medicamentos para estimular el apetito, recomendar una alimentación líquida con jeringa o insertar una sonda de alimentación. Ahora bien, también es posible que la falta de apetito no se deba a un problema médico, sino a un problema comportamental, a un cambio en el ambiente o al estrés, entre otras cosas. Y en estos casos, hay varias cosas que podemos hacer para ponerle remedio al problema:

Posibles explicaciones

Si tu perro evita comer su comida, es posible que esté esperando algo más "interesante" que lo que hay en su comedero. Este comportamiento puede ser resultado de haberle acostumbrado a recibir demasiadassobras o premios injustificados.Para solucionar esto, lo mejor es dejar de darle comida de nuestra mesa y moderar la cantidad de premios que le damos. Con el tiempo, volverá a comer con normalidad y nosotros habremos aprendido la lección.

Otro motivo por el que un perro puede no comer con normalidad es que hayamos introducido algún cambio en nuestro hogar que le cause cierta inquietud. Si nos hemos mudado o estamos de viaje, es normal que coma menos. No debemos preocuparnos, simplemente debemos asegurarnos de darle su comida cuando el animal esté completamente relajado.

También puede suceder que haya un nuevo perro en casa, lo que podría generarle mucha ansiedad a la hora de comer, especialmente si el nuevo no respeta los límites. En esta situación, la mejor opción es que ambos animales coman en diferentes turnos. La hora de la comida es un momento muy serio en el mundo animal y los buenos modales no sólo son importantes… sino esenciales. Ambos perros deben aprender a respetar el espacio del otro cuando este está comiendo.

Además, es importante tener en cuenta quedespués de recibir una vacuna, algunos perros pueden experimentar una disminución en el apetito. En esta situación hay algunas cosas que podemos hacer para ayudarle a recuperarse, como ofrecerles agua fresca y alimentos suaves y húmedos, así como asegurarse de que el perro tenga un ambiente tranquilo y cómodo para descansar mientras se recupera.

Estimular su apetito

Sea cual sea el motivo de la falta de apetito, hay algunas cosas que podemos hacer para tratar de estimular su apetito:

Que el perro tenga acceso a agua fresca en todo momento. Si tu perro no está bebiendo suficiente agua, puede sentirse deshidratado y perder el apetito. Asegúrate de que su tazón de agua esté limpio y lleno de agua fresca todos los días.

Ofrece alimentos húmedos o blandos en lugar de alimentos secos. Los alimentos húmedos y blandos pueden ser más apetitosos para algunos perros, especialmente si tienen problemas dentales o muelas sensibles. Además, pueden ser más fáciles de digerir y menos propensos a causar problemas estomacales.

Intente ofrecer alimentos de alta calidad y palatables, como alimentos enlatados o alimentos para mascotas con saborizantes. Si tu perro no parece estar interesado en su comida regular, prueba a cambiar a una marca diferente o a un sabor diferente. También puedes probar a mezclar un poco de comida húmeda con la comida seca para hacerla más apetecible.

Asegúrate de que tu perro esté haciendo suficiente ejercicio y tenga suficiente estimulación mental. Los perros necesitan ejercicio diario para mantenerse saludables y felices. Y nunca olvides de que el animal también necesita estimulación mental para mantenerse equilibrado y mentalmente estable. Asegúrate de que tu perro esté recibiendo suficiente estimulación física y mental con paseos diarios, juegos y compañía.

Como decíamos antes, si has intentado todas estas estrategias, pero tu perro sigue sin comer pasadas las 24 horas, es posible que necesites un poco de ayuda adicional. Tu veterinario puede evaluar a tu perro y recetar un medicamento para estimular el apetito, así como realizar pruebas adicionales para determinar la causa subyacente del problema.