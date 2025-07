Pide cambiar de Business a turista y la respuesta se hace viral: “Pagué por estar aquí”

Cuando viajamos con familia o amigos, es común que los asientos asignados no estén juntos. Por eso, muchas personas optan por preguntar a otros pasajeros si estarían dispuestos a cambiar de lugar. No hay nada de malo en hacerlo: no se pierde nada con pedir, y tampoco con aceptar o rechazar la solicitud.

Sin embargo, estas interacciones deben hacerse con respeto y considerando que hay límites razonables a lo que se puede pedir. Un ejemplo perfecto es una situación ocurrida este verano en un vuelo de Delta Airlines, que se volvió viral en la red social Reddit.

El cambio de Business a turista

El 15 de julio, el usuario Stealthytom publicó en la sección r/delta un post titulado: “Acabo de ver la respuesta perfecta a una persona que quería intercambiar asientos”.

En la publicación se describe la interacción entre dos pasajeros ubicados en clase ejecutiva (business) de un vuelo de Delta. Una pasajera le preguntó a otro viajero si estaría dispuesto a cambiar de asiento con su amiga, que estaba sentada en clase turista.

El primer pasajero no mostró interés en hacer el cambio, por lo que la mujer continuó preguntando a otras personas en la misma cabina. Finalmente, volvió a dirigirse al pasajero inicial y le dijo: “¿Entonces no te vas a cambiar?”.

Él le respondió de forma cordial: “Lo siento, pero pagué más por estar aquí. Te recomiendo que le preguntes a alguien que esté sentado atrás”. La pasajera aceptó la negativa sin problema y, unos 20 minutos después, se sentó junto a su amiga en la parte trasera del avión.

Reacciones ante la anécdota

Desde su publicación, la historia ha recibido más de 3.700 votos positivos y cientos de comentarios. Para muchos usuarios de Reddit, esta anécdota es un recordatorio de la importancia de la cortesía y el respeto al pedir un cambio de asiento.

Algunos comentarios simplemente aplaudieron la respuesta, mientras que otros expresaron su indignación por la propuesta inicial de la pasajera: “Su falta de planificación no constituye una inconveniencia por mi parte”.

La historia también ejemplifica los límites razonables al momento de pedir un cambio. Muchos consideran aceptable intercambiar asientos equivalentes, por ejemplo, ventanilla por ventanilla, pero las cosas se complican cuando alguien solicita cambiar un asiento menos cómodo por uno más caro.

“Entiendo que se pidan cambios de pasillo por pasillo, o de primera por primera. Pero tener el descaro de pedirle a alguien que pagó mucho más que se siente en un lugar claramente inferior es una falta de consideración total”, comentó un usuario.

Es importante establecer límites sin dejar de ser amables. En ese sentido, Genevieve "Jenny" Dreizen, experta en etiqueta, declaró a Newsweek que la respuesta del pasajero fue: “Un excelente ejemplo de cómo mantener un límite con amabilidad, claridad y confianza, especialmente en un entorno como el de los viajes aéreos, donde las emociones pueden desbordarse y el espacio personal es limitado”.

Este es un tema que genera opiniones intensas, al punto de haber sido objeto de estudios y encuestas. En 2023, la plataforma de viajes Kayak encuestó a mil viajeros en Estados Unidos y Canadá sobre este tipo de situaciones, revelando algunas tendencias claras.

Según los resultados, el 54 % de los encuestados considera aceptable pedir un cambio de asiento si se hace con cortesía, lo que confirma que la amabilidad sigue siendo una herramienta poderosa. Sin embargo, la encuesta también señala que no todas las razones son válidas. Entre las excusas menos aceptadas para solicitar un cambio se encuentran: “me pongo muy nervioso durante los vuelos” o “no me gusta mi asiento”.