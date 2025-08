El PP pide explicaciones al Gobierno por la dimisión en bloque de los expertos que elaboran el MIR

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno acerca de los cambios que ha introducido el Ministerio de Sanidad en el comité de expertos que elabora los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y que han provocado la dimisión de varios miembros de este órgano.

Hace unas semanas varios expertos del comité presentaron su renuncia al conocer los cambios que prevé introducir Sanidad en las condiciones de trabajo, retribución y composición de sus equipos. Para el PP, esto ha generado una situación "caótica" y "sin precedentes".

"Es alarmante que el Gobierno de (Pedro) Sánchez esté preocupado en romper un modelo que funciona, basado en el consenso profesional y la independencia, para cambiarlo por uno opaco y sin garantías, que está generando incertidumbre y dudas entre los estudiantes que están preparándose para las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada", señalaban los 'populares' en un comunicado al conocer la noticia.

Por ello, han exigido al Gobierno "rectificar", "depurar responsabilidades" en el Ministerio de Sanidad y dar explicaciones en las Cortes, para lo que el grupo ha presentado un total de 12 preguntas que el Ejecutivo deberá responder por escrito, según informa Ep.

En concreto, el PP pide saber cuáles son los cambios previstos en el proceso de elaboración de exámenes para FSE, que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró en la red social 'X' que buscan "lograr mayor pluralidad de procedencia de los expertos, mayor transparencia en sus criterios de designación" y una "mayor transparencia en lo que se les pide".

La ministra de Sanidad, Mónica García, por su parte, se ha defendido de estas acusaciones asegurando que los decanos de las facultades de Enfermería y Medicina avalan los cambios introducidos por su departamento. "Hemos ajustado ese comité de expertos, hemos cambiado y hemos de alguna manera mejorado el procedimiento en el desarrollo de las preguntas. Y pues bueno, como en muchas de estas cosas, los cambios no siempre le vienen bien a todo el mundo", ha detallado esta mañana en una entrevista en RNE recogida por Ep.

En respuesta a las declaraciones de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que la semana pasada acusó a García de "crear problemas donde no los hay", la ministra ha respondido que "no es que no existiera un problema, es que lo que había era un procedimiento que tenía francas mejoras y hemos hecho eso, mejorarlo".

A través de las preguntas registradas, el PP busca conocer quiénes constituyen el comité de expertos en cada una de las categorías FSE, cuáles son las razones "reales" por las que los miembros han dimitido y qué planes tiene Sanidad después de estas renuncias.

Igualmente, los "populares" cuestionan al Ejecutivo sobre los efectos que pretenden tener los cambios propuestos por Sanidad "en términos de exigencia formativa" y, a este respecto, en qué se fundamentan para hacer estas modificaciones, o si responden a algún criterio formativo sustentado en buenas prácticas y/o evidencia científica.

Otras de las preguntas elaboradas por PP se centra en saber cuál es la dotación presupuestaria que Sanidad ha destinado cada año al proceso de elaboración del examen de FSE desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, además de discernir si este Ministerio va a seguir asumiendo la totalidad de los gastos derivados de la elaboración del examen o si una parte va a pasar a ser competencia del Ministerio de Función Pública.