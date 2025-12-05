La población de pingüinos africanos ha disminuido un 95% en solo ocho años

Es probable que los pingüinos que viven en las costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda como resultado del colapso de los suministros de alimentos, según un trabajo dirigido por la Universidad de Exeter (Reino Unido), en colaboración con un equipo internacional de investigadores del Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica. El trabajo se publica en la revista revisada por pares 'Journal of African Ornithology'.

De hecho, en dos de las colonias de cría más importantes del pingüino africano (Spheniscus demersus) -la isla Dassen y la isla Robben- se estima que alrededor del 95% de las aves que se reprodujeron en 2004 murieron durante los ocho años siguientes como consecuencia de la escasez de alimentos.

"Entre 2004 y 2011, la población de sardinas en las costas del oeste de Sudáfrica se mantuvo constantemente por debajo del 25% de su abundancia máxima y esto parece haber causado una grave escasez de alimentos para los pingüinos africanos, lo que provocó una pérdida estimada de unos 62.000 individuos reproductores", informa el coautor y biólogo conservacionista Richard Sherley, del Centro de Ecología y Conservación, un centro de investigación y educación líder a nivel mundial, con sede en la Universidad de Exeter.

Los hallazgos, dicen los investigadores, podrían tener relevancia importante para las estrategias de gestión destinadas a ayudar a asegurar la supervivencia a largo plazo de las aves.

En 2024, los pingüinos africanos fueron clasificados como en peligro crítico de extinción, y restaurar la biomasa de sardinas en áreas clave de alimentación parecería ser esencial para su supervivencia a largo plazo. Cabe recordar que los pingüinos africanos mudan su plumaje anualmente, desprendiéndose de ellas y reemplazándolas por otras nuevas para mantener su aislamiento y su impermeabilidad. Sin embargo, la pérdida temporal de esta protección significa que las aves deben permanecer en tierra y no pueden cazar durante el proceso de muda, que dura alrededor de 21 días.

Para prepararse para este período sin comida, los pingüinos primero deben engordar. "Han evolucionado para acumular grasa y luego ayunar mientras su cuerpo metaboliza esas reservas y las proteínas de sus músculos para superar la muda", explica el doctor Sherley, cuya investigación se centra en el uso de datos a largo plazo sobre poblaciones animales para examinar los impactos humanos en los océanos y las interacciones con ellos.

"Posteriormente, deben poder recuperar su condición física rápidamente. Entonces, esencialmente, si es demasiado difícil encontrar comida antes de mudar o inmediatamente después, no tendrán suficientes reservas para sobrevivir al ayuno". Éste es exactamente el peligro al que se han enfrentado los pingüinos en las últimas dos décadas.

Desde 2004, la biomasa de la sardina Sardinops sagax, alimento clave para los pingüinos africanos, ha disminuido en todos los años, salvo tres, a menos del 25% de su abundancia máxima en la costa oeste de Sudáfrica.

"Los cambios en la temperatura y la salinidad de las zonas de desove frente a las costas oeste y sur de Sudáfrica han reducido el éxito del desove en las zonas históricamente importantes de la costa oeste, mientras que el desove frente a la costa sur ha aumentado", apunta el doctor Sherley. "Sin embargo, debido a las estructuras históricas de la industria, la mayor parte de la pesca se mantuvo al oeste de Cabo Agulhas, lo que llevó a altas tasas de explotación en esa región a principios y mediados de la década de 2000".

En su estudio, el doctor Sherley y sus colegas analizaron los recuentos de parejas reproductoras y pingüinos adultos con plumaje mudado en las islas Dassen y Robben entre 1995 y 2015. "Estos dos sitios son dos de las colonias de cría más importantes históricamente, albergando aproximadamente 25.000 (Dassen) y aproximadamente 9.000 (Robben) parejas reproductoras a principios de la década de 2000. Por ello, también son sede de programas de seguimiento a largo plazo", añade el doctor Azwianewi Makhado, coautor del estudio, del Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente.

Los autores tuvieron en cuenta estimaciones de las tasas de supervivencia de los pingüinos adultos basadas en el análisis de captura-marcaje-recaptura para el período 2004-2011.

Las tasas de supervivencia y la proporción de reproductores que no regresaron a sus colonias para mudar se compararon con un índice de disponibilidad de presas desarrollado para la región.

"La supervivencia de los adultos, principalmente a través de la crucial muda anual, estuvo estrechamente relacionada con la disponibilidad de presas", insiste el doctor Sherley. "Las altas tasas de explotación de la sardina -que alcanzaron brevemente el 80% en 2006-, en un período en que su población disminuía debido a los cambios ambientales, probablemente agravaron la mortalidad de los pingüinos".

Las pérdidas no se limitan solo a Dassen y Robben, señala el equipo. "Estas disminuciones se reflejan en otras partes", expone Sherley, y añade que la especie ha experimentado una disminución poblacional global de casi el 80% en los últimos 30 años.

El índice de presas, desarrollado por el equipo en un estudio anterior publicado en el 'ICES Journal of Marine Science', se basa en las proporciones de anchoas y sardinas, ambas consumidas por los pingüinos africanos, en la dieta de otra ave, el alcatraz cafre (Morus capensis). "Se cree que la dieta del alcatraz damero es un buen ejemplo de la disponibilidad de sardinas y anchoas, ya que son las aves marinas de mayor distribución en el sur de África que se alimentan de estas especies", explica el doctor Makhado.

Recuperar la población de pingüinos en el futuro, señala el equipo, es una tarea difícil, ya que la mejora necesaria en el desove de sardinas depende fundamentalmente de las condiciones ambientales. Sin embargo, existen medidas que podríamos tomar.

"Los enfoques de gestión pesquera que reducen la explotación de la sardina cuando su biomasa es inferior al 25% de su máximo y permiten que más adultos sobrevivan para desovar, así como aquellos que reducen la mortalidad de los reclutas (sardinas juveniles), también podrían ayudar, aunque esto es debatido por algunos partidos", explica Sherley.

Mientras tanto, se han puesto en marcha varias acciones de conservación para proteger directamente a los pingüinos, entre ellas la provisión de nidos artificiales, el manejo de depredadores, así como el rescate, la rehabilitación y la crianza manual de adultos y polluelos.

Además, recientemente se ha prohibido la pesca comercial con red de cerco en las seis colonias de cría más grandes de Sudáfrica. Según el doctor Makhado, se espera que esto aumente el acceso de los pingüinos a las presas en etapas críticas de su ciclo vital, como la crianza de los polluelos y la premuda y posmuda.

Una vez completado este estudio, los investigadores continúan monitoreando el éxito reproductivo, la condición de los polluelos, el comportamiento de búsqueda de alimento, la trayectoria poblacional y la supervivencia de los pingüinos africanos.

El doctor Sherley concluye: "Esperamos que las recientes intervenciones de conservación implementadas, junto con las tasas de explotación reducidas de la sardina cuando su abundancia es inferior al 25% del umbral máximo, comiencen a detener el declive y que la especie muestre algunos signos de recuperación".