Polémica en redes: Acusan a David Bisbal de defecar en el Metro de Madrid

A pesar de sus logros musicales y su cercanía con los fans, esta vez el cantante fue objeto de una acusación insólita en redes sociales: se le señaló de haber defecado en el Metro de Madrid. Aunque la historia ya ha sido desmentida, destaca la influencia de Twitter (ahora "X") para generar revuelos de gran magnitud.

La peculiar anécdota tuvo lugar, supuestamente, en la concurrida estación de Moncloa, una parada transitada por miles de personas diariamente. Un usuario compartió un tuit que afirmaba: "Hola @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal cagándose en el suelo, jugando con la caca y chillando como loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada".

La respuesta de Metro Madrid no se hizo esperar, prometiendo acción inmediata, lo que llevó a David Bisbal a reaccionar con asombro y confusión.

El asunto tomó tal relevancia que Bisbal decidió intervenir de manera privada, contactando a la cuenta que había realizado la falsa denuncia y solicitando la eliminación del tuit difamatorio: "Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del Metro Madrid".

El giro cómico de la historia se materializó con un mensaje de la cuenta oficial de Metro Madrid, solicitando a Bisbal que confirmara o desmintiera si realmente había protagonizado el inusual episodio en la estación de Moncloa. Este toque humorístico se amplificó con la referencia a la canción "BULERÍA BULERÍA", sumando aún más ligereza al incidente.

La situación culminó con un meme y la decisión de David Bisbal de bloquear al usuario responsable de la acusación falsa, quizás agotado por la mala broma. Aunque este episodio pueda parecer trivial, ha reabierto el debate sobre los límites de las redes sociales y cómo las cuentas anónimas pueden propiciar situaciones que comprometen el honor o difunden información falsa sin consecuencias.